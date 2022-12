Avant les fêtes, bougez !

Des séances d’activité physique sur le thème de Noël, ça vous dit ? C’est l’expérience pilote menée par des chercheurs de l'université anglaise de Loughborough avec des personnes inactives, afin de réduire la sédentarité pendant les fêtes et d’induire de nouvelles habitudes.

Sauts en étoile, sprints façon Tornade le renne du père Noël, abdos avec un bonhomme de neige, danse autour du sapin de Noël…Voilà le type d’activités physiques testées dans cette étude pilote, publiée dans la traditionnelle édition de Noël du British Medical Journal (BMJ). Des activités réalisées pendant la période de l’Avent, entre le 1er et le 24 décembre 2021, en mode « Elfe facile » (intensité faible), « Mère Noël modéré » (intensité modérée) et « Père Noël intense » (intensité élevée).

Si les noms des activités et les niveaux d’intensité prêtent à sourire, leur impact semble prometteur. L’objectif des chercheurs était en effet de stimuler les niveaux d’activité physique et de réduire le temps sédentaire dans une période propice à la prise de poids (entre 0,4 et 0,9 kg pendant la période des fêtes, selon les études). Parce qu’il était difficilement envisageable de demander aux participants de s’engager pendant la période de Noël, c’est celle de l’Avent qui a été choisie.

« Avent actif »

Ainsi, l’expérience « Avent actif » a consisté à recruter une centaine d’adultes considérés comme inactifs car ne répondant pas aux directives nationales en matière d’activité physique. La majorité était des femmes, dont un peu plus de la moitié était en surpoids. Moyenne d’âge : 46 ans. Le groupe a été divisé en deux : un groupe témoin et un groupe test. Les membres de ce dernier ont reçu chaque jour un mail contenant une idée d’activité physique sur le thème de Noël à réaliser ce jour-là, tout en restant libres de choisir le niveau d’intensité physique.

Résultat ? Même si l’étude souffre d’importants biais méthodologiques, elle montre qu’en moyenne, les participants du groupe test ont été un peu plus actifs que les membres du groupe témoin, et qu’ils ont passé chaque jour environ une heure de moins en position sédentaire. La majorité des participants du groupe test dit avoir apprécié l’expérience.

Pour les auteurs de l’étude, l’opération « Avent actif » est donc un succès : sûre, peu coûteuse et conçue pour être facilement étendue, cette campagne de santé publique ludique pourrait avoir le potentiel de changer les comportements de santé non seulement pendant la période des fêtes, mais également à plus long terme.