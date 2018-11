Bébé passe sa première soirée avec la baby-sitter

Votre première sortie en tant que parents approche ? Mais vous appréhendez de laisser Bébé à une baby-sitter… C’est tout naturel, mais vous devrez bien tenter l’expérience un jour ou l’autre. Il en va de votre liberté. Voici quelques conseils pour que vous profitiez au mieux de cette soirée.

C’est vrai qu’il n’est pas toujours facile de laisser la garde de ses enfants à un inconnu. Pour bien choisir votre baby-sitter, demandez conseil à vos amis les plus proches. Vous pouvez aussi poser la question à votre nounou ou à la crèche.

Pour remplir ce rôle, il ou elle doit avoir légalement plus de 16 ans. Mais pour des questions de maturité et de responsabilités, il est préférable de choisir une personne de plus de 18 ans. Posez-lui les bonnes questions ? A-t-elle déjà gardé de jeunes enfants ? A-t-elle des frères et sœurs en bas âge ? Connait-elle les numéros d’urgence ? Assurez-vous également qu’elle soit capable de changer une couche et de donner le biberon. Pour cela, il peut être opportun de lui demander de venir faire ses preuves quelques jours avant votre sortie. Ce sera l’occasion de faire connaissance et de lui présenter Bébé.

Des consignes précises

Demandez-lui également une pièce d’identité et une attestation d’assurance responsabilité civile. Informez-vous sur ses éventuels diplômes, notamment de secourisme. De votre côté, vous devrez lui prévoir un dîner, lui laisser libre accès à la télévision, laisser vos coordonnées téléphoniques et la raccompagner ou lui offrir le taxi.

Vous lui indiquerez les habitudes de votre bébé, s’il aime avoir un peu d’eau quand il se réveille, si vous le prenez dans vos bras en cas de pleurs, s’il a un doudou. Essayez d’envisager toutes les situations auxquelles vous avez été confrontés ces derniers temps. Petite astuce, pour la première fois, notez l’ensemble des consignes sur un papier que vous lui remettrez.

Juste avant votre départ, dites au revoir à votre bébé, en précisant que vous reviendrez bientôt. Si vous en avez la possibilité, essayez de toujours faire appel à la même baby-sitter. Ce sera plus rassurant pour vous et plus sécurisant pour Bébé !