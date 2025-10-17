Bébés prématurés : la voix de la maman favorise le développement cérébral

Selon une nouvelle étude menée par l’Université de médecine de Stanford (Etats Unis), entendre le son de la voix de leur mère favorise le développement des voies du langage dans le cerveau d'un bébé prématuré.

Les bébés prématurés passent souvent des semaines, voire des mois, à l’hôpital. Durant ce temps, ils entendent moins la parole maternelle que s’ils avaient continué leur développement in utero.

Or, ces nouveau-nés présentent un risque avéré de retard de langage. Les scientifiques soupçonnent qu’une exposition réduite aux sons de la parole en début de vie contribue à ce problème.

C’est pour creuser cette piste que des chercheurs de l’Université de Stanford ont suivi l’évolution de 46 bébés nés très prématurément, plus de huit semaines avant terme. Les chercheurs ont divisé ces nourrissons en deux groupes :

Un groupe « expérimental » : ces bébés ont écouté des enregistrements de leur mère lisant un chapitre de Paddington, pendant 160 minutes par tranches de 10 minutes chaque nuit. Un groupe « contrôle » : ces bébés n’ont pas été exposés à ces enregistrements.

A la fin de l’expérience, des IRM cérébrales ont révélé une différence significative entre les deux groupes. Les bébés du groupe « expérimental » présentaient une maturation plus avancée du faisceau arqué gauche, une région cérébrale cruciale pour le traitement du langage.

« Il s’agit de la première preuve qu’une expérience de parole contribue au développement cérébral à un si jeune âge », explique Katherine Travis, autrice de ce travail. Ces résultats ouvrent ainsi de nouvelles perspectives pour améliorer la prise en charge des prématurés. Ils soulignent l’importance de l’exposition à la voix maternelle pour le développement cérébral. Et ils suggèrent que des interventions relativement simples pourraient avoir un impact significatif sur le développement du langage chez les enfants prématurés.