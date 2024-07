Bien vieillir : l’importance d’une bonne alimentation dès 40 ans

Une nouvelle étude révèle qu'adopter une alimentation saine dès 40 ans pourrait significativement augmenter les chances de vieillir en bonne santé. Menée sur plus de 100 000 personnes pendant 30 ans, cette recherche montre que les individus suivant un régime équilibré en milieu de vie ont deux fois plus de chances d'être en bonne santé physique et mentale au-delà de 70 ans.

On le sait, manger sainement est l’une des clés d’une bonne santé. Mais alors que de nombreux travaux ont montré qu’une alimentation saine pouvait aider à prévenir les maladies chroniques, une nouvelle étude menée par des chercheurs américains s’est davantage concentrée sur le vieillissement en bonne santé, défini non seulement comme l’absence de maladie, mais aussi comme la capacité à vivre de manière indépendante et à profiter d’une bonne qualité de vie.

A partir de 1986, ces scientifiques de la Harvard TH Chan School of Public Health ont suivi plus de 100 000 personnes âgées d’au moins 39 ans et ne souffrant d’aucune maladie chronique au début de l’étude. Tous les 4 ans, les participants ont fourni des informations sur leur régime alimentaire au moyen de questionnaires.

Fruits, légumes, céréales…

En 2016, près de la moitié des participants à l’étude étaient décédés et seulement 9,2 % avaient survécu jusqu’à au moins 70 ans tout en restant indemnes de maladies chroniques et en bonne santé physique et mentale.

Dans le détail, ceux qui avaient consommé davantage de fruits, de légumes, de céréales complètes, de graisses insaturées, de noix, de légumineuses, de produits laitiers faibles en gras avaient 2 fois plus de chances (84 %) de vieillir en bonne santé, par rapport à celles et ceux qui avaient consommé le plus d’acides gras trans, de sel, de viande rouge et de produits transformés.

Présentée à la conférence Nutrition 2024 de Chicago, cette recherche souligne l’importance de considérer l’alimentation comme un investissement à long terme pour notre santé. Elle met l’accent sur un « vieillissement réussi », englobant non seulement l’absence de maladie, mais aussi l’autonomie et une bonne qualité de vie.