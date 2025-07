En finir avec l’expression « noyade sèche »…

Une noyade sèche ? L’expression apparaît couramment utilisée. Pour autant, voilà un nom suivi de son qualificatif qui a priori s’accordent bien peu… D’ailleurs cette noyade dite sèche, existe-t-elle vraiment ?

L’expression figure toujours sur certains sites internet de services déconcentrés de l’Etat, faisant référence à l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES), auquel a succédé Santé Publique France en 2016… « La noyade sèche correspond aux conséquences pulmonaires d’une immersion dans l’eau. La victime est sortie de l’eau avec une première impression que tout va bien alors que de l’eau a pénétré dans les poumons. Cela va provoquer un œdème lésionnel et une fermeture réflexe des voies respiratoires dans un second temps », est-il décrit.

Anxiogène et impropre…

L’expression est aujourd’hui volontiers discutée et considérée comme impropre. Elle ne répond d’ailleurs à aucune véritable entité médicale. Selon le Dr Rohit Shenoi, professeur de pédiatrie et de médecine d’urgence au Baylor and Texas Children’s Hospital (Houston), elle serait née autour d’autopsies de victimes de noyade, qui ont révélé une faible, voire une absence totale d’eau dans les poumons. « Elle a parfois été utilisée pour décrire des symptômes apparaissant – le plus souvent chez des enfants, n.d.l.r. – quelques heures, voire quelques jours, après une baignade ou une noyade non mortelle », suggérant de façon anxiogène et fausse qu’il serait possible de mourir plusieurs heures ou jours(!) après la baignade…

Des symptômes en décalé, plutôt rares…

Le médecin rappelle en effet que « la noyade correspond à une difficulté respiratoire due à une immersion dans l’eau. Elle peut être mortelle ou non. La plupart des victimes secourues présentent des symptômes minimes qui s’améliorent en six à huit heures. En présence de signes inquiétants de toux et de difficultés respiratoires dans les huit heures suivant la noyade, le patient doit consulter un médecin ». Il précise : « les symptômes tardifs, plus de huit heures après la noyade, chez des patients apparemment en bonne santé sont rares ».

Une noyade non mortelle ?

L’occasion également de faire le point sur la noyade « non mortelle ». Celle-ci survient « lorsqu’une personne se noie et submerge ses voies respiratoires sous l’eau, mais est secourue. Elle peut perdre connaissance et éprouver une certaine difficulté respiratoire ». Tandis que la « noyade mortelle survient lorsque les voies respiratoires sont submergées et que les poumons et le cerveau ne sont plus alimentés en oxygène, ce qui entraîne un arrêt respiratoire et cardiaque », conclut le pédiatre américain.