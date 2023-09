Bientôt un vaccin contre le cancer du poumon avancé ?

La biotech nantaise Ose Immunotherapeutics annonce les résultats d’un essai concernant Tedopi®, un vaccin « prêt à l’emploi » destiné aux patients souffrant d’un cancer du poumon avancé non à petites cellules et résistant aux traitements.

Plus grande efficacité, plus grande espérance de vie… Ce 11 septembre, la biotech nantaise Ose Immunotherapeutics a présenté les résultats de phase 3 (la dernière phase avant une éventuelle mise sur le marché) de son vaccin Tedopi® contre le cancer du poumon avancé ou métastatique, ciblant cinq antigènes associés à la tumeur. Il s’agit en fait d’une immunothérapie « prête à l’emploi » permettant l’activation des lymphocytes T spécifiques de la tumeur chez des patients souffrant d’un cancer du poumon avancé non à petites cellules (CPNPC) et disposant du gène HLA-A2, présent chez la moitié de la population.

44% de survie à un an

Et les résultats semblent impressionnants : la survie globale a été améliorée de façon statistiquement significative avec une réduction de 41 % du risque de décès, et un taux de survie globale à un an de 44,4 % avec Tedopi® contre 27,5 % avec la chimiothérapie classique. Les patients traités ont également présenté « une meilleure tolérance et une qualité de vie maintenue », note le Pr Benjamin Besse, directeur de la recherche clinique de Gustave Roussy.

Pour Nicolas Poirier, directeur général d’OSE Immunotherapeutics, « Tedopi® est le vaccin thérapeutique contre le cancer le plus avancé en développement clinique. Nos données de phase 3 montrant des effets prometteurs sont maintenant validées (…) ce qui représente une avancée majeure pour toutes les personnes impliquées dans l’étude. »

Ainsi, « la poursuite de l’évaluation de Tedopi® est pleinement justifiée en deuxième ligne de traitement du CPNPC avancé ou métastatique afin de pouvoir proposer ce vaccin contre le cancer à des patients en échec difficiles à traiter, dont les besoins médicaux sont importants », conclut le Pr Benjamin Besse.