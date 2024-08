Boissons sucrées chez les jeunes : une hausse alarmante depuis 1990

Une étude récente publiée dans The BMJ révèle une augmentation inquiétante de la consommation de boissons sucrées chez les enfants et adolescents à l'échelle mondiale. Menée par des chercheurs de l'université américaine Tufts, cette analyse couvrant 185 pays montre une hausse de près de 23 % entre 1990 et 2018.

Sodas, jus de fruits, boissons énergisantes… Les boissons sucrées connaissent un succès grandissant auprès des plus jeunes. Une étude conduite au sein de l’université Tufts dans le Massachusetts et basée sur la Global Dietary Database (base de données alimentaires mondiales qui compile les enquêtes menées dans le monde entier), offre un aperçu sans précédent des habitudes de consommation des jeunes âgés de 3 à 19 ans.

Les résultats indiquent en effet une consommation moyenne mondiale de 3,6 verres par semaine en 2018. Soit – si l’on compare avec les données d’il y a 30 ans – une augmentation de 23 % !

Des variations socio-démographiques

L’enquête, menée dans 185 pays, révèle des disparités frappantes. Le Mexique trône au sommet avec une consommation hebdomadaire de 10,1 verres, suivi de l’Ouganda (6,9) et du Pakistan (6,4), suivis par l’Afrique du Sud (6,2) ex-aequo avec les États-Unis. À l’autre bout du spectre, l’Asie du Sud affiche une consommation modérée de 1,3 verre par semaine.

Les chercheurs ont également relevé des variations selon l’âge, le lieu de résidence et l’éducation des parents. La consommation est généralement plus élevée chez les ados, dans les zones urbaines et chez ceux dont les parents ont un faible niveau d’études.

Des conséquences à long terme

Cette tendance inquiétante coïncide avec une augmentation de la prévalence de l’obésité chez les jeunes. Mais comme le soulignent les auteurs, « même si les enfants ne développent pas souvent de diabète ou de maladies cardiovasculaires lorsqu’ils sont jeunes, les conséquences peuvent être importantes plus tard dans la vie. Cette étude souligne la nécessité d’une éducation ciblée et d’interventions politiques pour changer les comportements dès le début et prévenir les effets indésirables associés à la consommation de boissons sucrées pendant l’enfance ».