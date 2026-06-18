Accueil » Médecine » Santé bucco-dentaire » Bone smashing : une tendance qui peut causer fractures de la mâchoire et déplacements dentaires
Se frapper le visage pour avoir les pommettes saillantes et la mâchoire carrée. Le bone smashing est une pratique en lien avec le looksmaxxing – une tendance popularisée sur TikTok au début des années 2020, qui pousse les jeunes hommes à améliorer leur apparence physique, portée par une esthétique viriliste et, parfois imprégnée d’une idéologie masculiniste. Le bone smashing consiste à se frapper quotidiennement la mâchoire et les pommettes avec les poings ou des objets, comme un marteau, afin de remodeler les contours de son visage pour le rendre plus masculin. Dans un communiqué publié le 29 mai, la Fédération […]
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