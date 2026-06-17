Séparation : comment l’annoncer aux enfants ?

La décision d’une séparation est prise, reste à l’annoncer aux enfants. Quand ? « Il n’existe pas de moment idéal en soi. Tout dépend de chaque contexte, de chaque histoire », répond Caroline Gormand, praticienne en psychothérapie et sophrologue. A retenir : il convient « d’éviter de mettre l’enfant devant le fait accompli ». Et donc de ne pas l’informer au dernier moment, la veille de la séparation effective. Et pour cause, « il a besoin de se projeter, d’être rassuré, de savoir ce qu’il va lui arriver. Il faut avoir à l’esprit que pour lui, la séparation est vécue comme un deuil : celui de la […]
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