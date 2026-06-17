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Combien de temps pouvez-vous utiliser vos cosmétiques après ouverture ? (Vidéo)
17 juin 2026
Certains produits cosmétiques se périment plus rapidement que d’autres. C’est le cas notamment des produits qui contiennent de l’eau et des corps gras, bien plus facilement contaminables que des produits dits anhydres, qui ne contiennent pas d’eau. Toutefois, la date de péremption dépendra aussi de la zone d’utilisation du produit. S’il s’applique par exemple sur les paupières, à proximité des yeux, les fabricants seront alors plus prudents. Eclairage du Dr Céline Couteau, enseignante-chercheuse en cosmétologie à la faculté de pharmacie de Nantes (Loire-Atlantique).