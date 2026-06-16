Accueil » Médecine » Ophtalmologie » Presbytie : bientôt un simple collyre pour remplacer les verres progressifs ?
Bientôt un simple collyre disponible en Europe pour lutter contre les effets de la presbytie ? Une demande de mise sur le marché a été réalisée en mars 2026 par la société Lenz Therapeutics qui a mis au point le collyre Vizz. Aux Etats-Unis, celui-ci a déjà été approuvé par la Food and Drug Administration (FDA) en juillet 2025. La presbytie, c’est quoi ? Ce trouble de la vision apparaît vers 40 – 45 ans et impacte la capacité de l’œil à voir de près. En effet, la capacité d’accommodation de l’œil se réduit progressivement avec le temps. Concrètement, le cristallin, lentille naturelle […]
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