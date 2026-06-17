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Dermatophilose : des transmissions interhumaines détectées pour la première fois

17 juin 2026

Une étude menée à Lyon suggère que la dermatophilose, une infection cutanée habituellement retrouvée chez les animaux, pourrait se transmettre lors de contacts rapprochés entre personnes. Des clients d'un sauna rapportent plusieurs symptômes.

C’est une observation inattendue. Dans une étude publiée par les Hospices civils de Lyon (HCL) dans la revue Emerging Infectious Diseases début juin, entre décembre 2025 et février 2026, neuf hommes ont consulté dans des centres spécialisés en infections sexuellement transmissibles pour des lésions cutanées parfois pustuleuses ou squameuses, dans la région génitale, le tronc et les membres inférieurs. Toutes ont été attribuées à une bactérie bien connue des vétérinaires mais très rare chez l’humain : dermatophilus congolensis ou dermatophilose. Jusqu’ici cette pathologie, parfois surnommée « gale de boue », était considérée comme une zoonose, c’est-à-dire une maladie transmise de l’animal à l’homme. Les cas […]

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