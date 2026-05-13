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Bordeaux : 1 700 passagers confinés sur un paquebot après une suspicion de norovirus

13 mai 2026

Plus de 1 700 personnes sont actuellement confinées sur un paquebot au mouillage à Bordeaux après le décès d’un passager et la suspicion d’une épidémie de gastro-entérite à bord. Cette situation n’aurait rien à voir avec l’hantavirus. Pour l’heure, le norovirus est l’un des principaux suspects.

Décidément, c’est la loi des séries. Les infections à bord des navires de croisière défraient la chronique ces dernières semaines, sans forcément se ressembler. Voici que, depuis hier soir, parmi les 1 233 passagers essentiellement britanniques et irlandais, une cinquantaine présentent des symptômes évoquant une infection digestive aiguë. Le pic des symptômes (vomissements et diarrhées) est survenu lundi, lorsque le navire se trouvait à Brest. Pour l’heure, une personne âgée de 90 ans est décédée,

Une « mesure de précaution » dans l’« attente des résultats des prélèvements »

1 747 personnes (passager et équipage) sont donc confinées à bord d’un paquebot arrivé hier soir à Bordeaux, indiquent la préfecture de Gironde et l’Agence régionale de santé, ce mercredi 13 mai. Tout lien avec les cas d’hantavirus signalés sur le navire MV Hondius est exclu par les autorités sanitaires. Pris en charge par le médecin de bord, ces passagers ont été isolés dans leur cabine. Des analyses sont en cours pour vérifier une éventuelle infection au norovirus, par le service d’infectiologie du CHU de Bordeaux, voire une simple intoxication alimentaire.

Le norovirus, l’un des suspects dans cette épidémie de gastroentérite

Les épidémies de norovirus sont fréquentes sur les bateaux de croisière car ce virus très contagieux se transmet facilement par contact avec une personne infectée, des aliments contaminés ou des surfaces souillées. La semaine dernière, 102 passagers et 13 membres d’équipage ont été contaminés par un norovirus à bord du navire Caribbean Princess, qui croisait dans les Caraïbes orientales. C’est d’ailleurs le virus le plus fréquemment responsable de la gastro-entérite chez les adultes, une inflammation de la paroi de l’estomac et de l’intestin.

Les symptômes apparaissent rapidement (vomissements, diarrhées, nausées, parfois fièvre) et durent en général un à trois jours. Aucun traitement spécifique n’existe ; la prise en charge repose surtout sur l’hydratation et l’isolement des personnes malades.

Dans la majorité des cas, l’infection par le norovirus disparaît en quelques jours et n’est pas mortelle. Toutefois, chez certaines personnes – en particulier les jeunes enfants, les personnes âgées, les individus immunodéprimés ou présentant d’autres pathologies, ainsi que les femmes enceintes – elle peut devenir sévère. Elle peut entraîner une déshydratation importante et, dans les cas les plus graves, conduire au décès.

Affaire à suivre…

Désormais amarré en plein centre-ville de Bordeaux, le paquebot Ambition, exploité par la compagnie britannique Ambassador Cruise Line, avait quitté les îles Shetland (nord de l’Écosse) le 6 mai et a fait escale à Belfast, Liverpool et Brest.

Il devrait ensuite repartir vers le port de Ferrol, au nord de l’Espagne, avant un retour à Liverpool prévu le 22 mai.

  • Source : Communiqué de presse ARS Nouvelle Aquitaine - Épisode de troubles gastro- intestinaux sur le navire de croisière « Ambition » au mouillage à Bordeaux - 13 mai 2026

  • Ecrit par : Hélène Joubert ; Édité par Emmanuel Ducreuzet

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