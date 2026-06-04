Accueil » Médecine » Ophtalmologie » Fatigue visuelle, sécheresse oculaire : comment lutter contre les effets négatifs des écrans
Travailler plusieurs heures d’affilée, cinq jours sur sept, devant un écran d’ordinateur, n’est pas sans conséquence pour la santé visuelle. Deux effets majeurs, la sécheresse oculaire et la fatigue visuelle. Le premier est notamment lié au fait que devant un écran, on cligne moins des yeux. « On appelle ça le clignement abortif. C’est-à-dire qu’on ne cligne pas des yeux en totalité et on a tendance à les laisser sécher. L’exposition à la lumière bleue favorise également cette sécheresse oculaire », souligne le Dr. Mathias Tatry, chirurgien ophtalmologue à l’hôpital des 15-20 à Paris. La sécheresse oculaire se manifeste alors par une […]
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