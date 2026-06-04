Cancer : des formes plus graves chez les plus modestes

La nouvelle étude de la DRESS parue ce jeudi 4 juin pointe les inégalités sociales face à quatre types de cancer (poumon, sein, prostate, côlon-rectum). Cette étude s’appuie sur une base de données qui combine des informations sur la population (Insee) et sur les soins médicaux et hospitalisations, couvrant les années 2013 à 2020. Plus forte incidence du cancer du poumon chez les populations les plus modestes Sans réelle surprise, pour le cancer du poumon, les différences sont importantes : plus le niveau de vie est faible, plus le risque de cancer est élevé. En classant la population en dix […]
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