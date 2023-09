Botulisme : quelle prévention ?

Les récents cas de botulisme à Bordeaux rappellent que cette maladie potentiellement grave n’a pas disparu. Et à quel point il convient de rester vigilant avec les produits alimentaires « faits maison ».

Le botulisme est une intoxication alimentaire gravissime. Elle se manifeste par des vomissements, quelques heures après l’ingestion de l’aliment contaminé. Ils sont accompagnés de violentes douleurs abdominales, d’une sécheresse de la bouche avec troubles de la vue et de la déglutition. Une paralysie des membres peut ensuite s’installer, progressivement. Et lorsque le diaphragme et les muscles impliqués dans la respiration sont touchés, le pronostic vital est engagé.

Certains gestes peuvent pourtant réduire les risques de contamination. Lorsque vous achetez des conserves ou bocaux dans le commerce, ceux-ci doivent être réfrigérés après ouverture, et entre chaque utilisation. N’achetez jamais une conserve dont la boîte serait déformée par un choc, celui-ci peut avoir provoqué une microfissure qui entrainerait une perte d’étanchéité. Et si vous achetez des produits sur le marché, n’hésitez pas à demander au vendeur quand ses bocaux ou ses conserves ont été préparés. S’ils ont plus d’une semaine : abstenez-vous.

Si vous préparez vous-mêmes vos conserves :

Veillez à vous laver les mains à l’eau et au savon avant de commencer toute manipulation ;

Utilisez des produits frais et nettoyez-les soigneusement afin d’éliminer la terre ou toute autre source de bactéries ;

Si vous utilisez des produits du commerce, vérifiez que la date de péremption n’est pas dépassée ;

Plongez les récipients dans un bain-marie avant la préparation : une seule cuisson par ébullition permet de stériliser les denrées alimentaires ;

Assurez-vous que les bocaux vides sont bien hermétiques, le caoutchouc servant à la fermeture doit être souple et résistant. S’ils sont fendillés, changez-les ;

Renouvelez les bocaux régulièrement même si plusieurs usages consécutifs sont possibles.

Enfin, il semble très difficile de contrôler la salubrité des aliments dans un restaurant, comme dans les cas récents de botulisme dans un établissement bordelais. Au moindre doute sur un aliment (couleur, odeur…), n’hésitez pas à renvoyer votre plat en cuisine.