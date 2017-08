Bouchons d’oreilles : le mode d’emploi en vidéo

La saison des festivals va bientôt commencer. La musique sera partout, souvent trop forte. Eh oui ! Si vous n’y prenez pas garde, vos oreilles risquent de souffrir cet été. Alors pour vous inciter à porter des bouchons à chaque concert, Santé Publique France a mis en ligne un mode d’emploi sous forme de vidéo musicale. Ludique et efficace.

« Lorsque l’oreille est exposée à un volume sonore excessif, un bruit brutal, des sons aigus supérieurs à 85 décibels, elle est en danger avec un risque d’hyperacousies, d’acouphènes, de surdité partielle ou totale », rappelle Santé Publique France. Pour protéger votre audition, « le geste le plus simple et le plus accessible en concert, en discothèque ou en festival de musique, est de porter des bouchons d’oreilles ».

Or le port de bouchons d’oreilles reste un comportement assez rare chez les jeunes. « Seuls 3% des 15-35 ans déclarent en porter ‘chaque fois’ et 9,5% ‘quelquefois’ ». Et « un tiers des jeunes s’éloignent des enceintes chaque fois qu’ils sont dans un lieu où le volume sonore est élevé et 21% ne le font ‘jamais’ ».

Bouchez efficace

« Les bouchons d’oreilles sont jugés difficiles à mettre et s’ils sont mal insérés, ils n’ont aucune utilité », souligne Santé Publique France. Pour permettre aux jeunes de bien s’équiper et avoir une meilleure protection, Santé publique France en collaboration avec l’association Agi-son a réalisé une vidéo « mode d’emploi ».

Libre de droits, elle peut être diffusée sur tous les types d’écrans par les professionnels du spectacle, les bars, les espaces prévention, les sites internet… D’une durée de 50 secondes et compréhensible sans le son, elle est accessible à tous. La vidéo se conclut avec un message de prévention : « quelle que soit la musique que vous écoutez, protégez votre audition ».