Bouton de fièvre : 10 choses à savoir sur l’herpès labial

Les chiffres sont surprenants. Près de 70 % de la population française héberge le virus de l’herpès HSV-1 (Herpès simplex virus 1) à l’état latent. Mais seules 20 % des personnes infectées présentent des manifestations récidivantes. En fait, la plupart des porteurs ignorent même que le virus est dans leur organisme.
La première rencontre avec le virus a généralement lieu entre l’âge de 6 mois et 4 ans. Le virus se transmet par contact direct, notamment par un baiser ou par la salive, et s’installe ensuite dans les cellules nerveuses où il peut rester « endormi » pendant des années.
Avant l’apparition du bouton de fièvre, des signes précurseurs se manifestent 6 heures à 2 jours plus tôt :
Reconnaître ces symptômes est crucial car le traitement est plus efficace s’il est commencé dès leur apparition.
L’herpès labial se développe généralement d’un seul côté de la lèvre, à la jonction entre la peau et la muqueuse. Il forme d’abord des vésicules remplies de liquide clair (très contagieux). Ces vésicules éclatent ensuite, laissant place à une croûte qui tombera naturellement en quelques jours.
Le réveil du virus peut être provoqué par différents facteurs :
L’herpès labial est contagieux dès l’apparition des signes précurseurs jusqu’à la formation complète des croûtes. Il se transmet par contact direct avec la zone infectée. Évitez donc les baisers et le partage d’objets en contact avec la bouche (verres, couverts, baume à lèvres) pendant cette période.
Si vous touchez vos lésions puis vous frottez les yeux, le virus peut provoquer une kératite (infection de la cornée). Cette complication se manifeste par des douleurs, une rougeur de l’œil et une gêne à la lumière. Consultez rapidement un médecin si ces symptômes apparaissent.
Les traitements antiviraux locaux peuvent réduire la durée et l’intensité de la poussée s’ils sont appliqués dès les premiers symptômes. Votre pharmacien pourra vous conseiller :
Mais ces traitements n’éliminent pas les virus et ne préviennent pas les récidives.
Durant une poussée d’herpès labial, évitez :
Si vous êtes sujet aux récidives d’herpès labial, particulièrement après une exposition au soleil, adoptez une protection solaire renforcée pour le visage, même en dehors des poussées. Un stick solaire haute protection pour les lèvres est un indispensable à avoir toujours sur soi.
L’herpès labial est généralement bénin chez les personnes en bonne santé, mais peut être particulièrement gênant socialement. En reconnaissant les signes précurseurs et en agissant rapidement, vous pouvez réduire significativement la durée et l’inconfort de chaque poussée.
Source : https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/herpes-labial
Ecrit par : Vincent Roche – Edité par : Emmanuel Ducreuzet