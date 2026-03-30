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Bouton de fièvre : 10 choses à savoir sur l’herpès labial

30 mars 2026

Une sensation typique de picotement sur la lèvre qui annonce l'arrivée d'un « bouton de fièvre ». Ce petit désagrément, scientifiquement appelé herpès labial, touche plus de personnes qu’il n’y paraît. Voici 10 choses à savoir pour mieux comprendre et gérer cette affection courante.

  1. Un virus très répandu

Les chiffres sont surprenants. Près de 70 % de la population française héberge le virus de l’herpès HSV-1 (Herpès simplex virus 1) à l’état latent. Mais seules 20 % des personnes infectées présentent des manifestations récidivantes. En fait, la plupart des porteurs ignorent même que le virus est dans leur organisme.

  1. La contamination se fait généralement dans l’enfance

La première rencontre avec le virus a généralement lieu entre l’âge de 6 mois et 4 ans. Le virus se transmet par contact direct, notamment par un baiser ou par la salive, et s’installe ensuite dans les cellules nerveuses où il peut rester « endormi » pendant des années.

  1. Des signes avant-coureurs à reconnaître

Avant l’apparition du bouton de fièvre, des signes précurseurs se manifestent 6 heures à 2 jours plus tôt :

  • une sensation de chaleur ou de brûlure sur les lèvres ;
  • des picotements et des démangeaisons ;
  • une rougeur localisée sur une petite partie du contour de la bouche.

Reconnaître ces symptômes est crucial car le traitement est plus efficace s’il est commencé dès leur apparition.

  1. Une évolution typique en plusieurs phases

L’herpès labial se développe généralement d’un seul côté de la lèvre, à la jonction entre la peau et la muqueuse. Il forme d’abord des vésicules remplies de liquide clair (très contagieux). Ces vésicules éclatent ensuite, laissant place à une croûte qui tombera naturellement en quelques jours.

  1. De nombreux facteurs déclencheurs

Le réveil du virus peut être provoqué par différents facteurs :

  • une infection accompagnée de fièvre ;
  • une exposition au soleil ou au froid ;
  • la survenue des règles ;
  • un stress ou une fatigue ;
  • une baisse de l’immunité (due à des médicaments comme les corticoïdes) …

  1. Une contagiosité à prendre au sérieux

L’herpès labial est contagieux dès l’apparition des signes précurseurs jusqu’à la formation complète des croûtes. Il se transmet par contact direct avec la zone infectée. Évitez donc les baisers et le partage d’objets en contact avec la bouche (verres, couverts, baume à lèvres) pendant cette période.

  1. Un risque de complications oculaires

Si vous touchez vos lésions puis vous frottez les yeux, le virus peut provoquer une kératite (infection de la cornée). Cette complication se manifeste par des douleurs, une rougeur de l’œil et une gêne à la lumière. Consultez rapidement un médecin si ces symptômes apparaissent.

  1. Des traitements locaux efficaces si appliqués tôt

Les traitements antiviraux locaux peuvent réduire la durée et l’intensité de la poussée s’ils sont appliqués dès les premiers symptômes. Votre pharmacien pourra vous conseiller :

  • une crème antivirale qui bloque la multiplication du virus ;
  • éventuellement une crème anesthésiante pour soulager la douleur (déconseillée chez l’enfant).

Mais ces traitements n’éliminent pas les virus et ne préviennent pas les récidives.

  1. Ce qu’il faut absolument éviter

Durant une poussée d’herpès labial, évitez :

  • d’arracher la croûte (cela retarde la cicatrisation) ;
  • de désinfecter avec de l’alcool (c’est irritant) ;
  • d’utiliser du maquillage ou des baumes à lèvres. Vos produits pourraient ainsi être contaminés ;
  • d’utiliser des crèmes à base de cortisone, car elles peuvent entraîner des complications graves ;
  • d’utiliser des crèmes antibiotiques qui sont inefficaces contre ce virus.

  1. Une protection solaire essentielle

Si vous êtes sujet aux récidives d’herpès labial, particulièrement après une exposition au soleil, adoptez une protection solaire renforcée pour le visage, même en dehors des poussées. Un stick solaire haute protection pour les lèvres est un indispensable à avoir toujours sur soi.

L’herpès labial est généralement bénin chez les personnes en bonne santé, mais peut être particulièrement gênant socialement. En reconnaissant les signes précurseurs et en agissant rapidement, vous pouvez réduire significativement la durée et l’inconfort de chaque poussée.

  • Source : https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/herpes-labial

  • Ecrit par : Vincent Roche – Edité par : Emmanuel Ducreuzet

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