Bronchiolite : 5 choses à savoir sur le Beyfortus, ce nouveau traitement préventif

La Haute Autorité de Santé (HAS) a donné son feu vert au remboursement du Beyfortus visant à prévenir la bronchiolite chez les nouveau-nés et les nourrissons. Ce traitement est disponible depuis ce vendredi. Que faut-il retenir ?

Pourquoi est-il important de prévenir la bronchiolite ?

Le virus respiratoire syncitial (VRS) est responsable d’infections respiratoires chez les nouveau-nés et les nourrissons qui peuvent se transformer en bronchiolite. Celle-ci se caractérise par un épisode de gêne respiratoire dont les signes sont une toux et une respiration rapide et sifflante. Si elle est fréquente et le plus souvent bénigne, la bronchiolite peut, dans certains cas, entrainer des complications sévères et conduire à une hospitalisation. La saison 2022 – 2023 a été marquée par une très forte intensité de la bronchiolite.

Le Beyfortus est-il un vaccin ?

En octobre 2022, le Beyfortus a reçu une autorisation de mise sur le marché de la part des autorités européennes, suivi d’un avis favorable de la HAS en août dernier. Il ne s’agit pas d’un vaccin mais d’un traitement préventif par anticorps monoclonal. Il empêche le virus VRS à l’origine de la bronchiolite d’infecter l’organisme en le neutralisant et protège les nouveau-nés et les nourrissons en quelques jours après l’injection. Une seule injection est nécessaire. La concentration maximale d’anticorps est atteinte au 6e jour après l’injection, avec une durée de protection observée d’au moins 5 mois.

Quand l’administrer ?

La HAS indique que le Beyfortusdoit être administré de préférence avant le début de l’épidémie aux nouveau-nés et nourrissons nés après le 6 février 2023 en France métropolitaine, date de la fin de la précédente épidémie.

Comment obtenir ce traitement préventif ?

Deux situations sont possibles. Soit, vous venez d’accoucher et vous êtes à la maternité. Dans ce cas, l’injection se fait avec votre accord, avant la sortie de la maternité.

Soit, vous êtes à la maison. Dans ce cas, le médecin qui suit votre fait une prescription. Le médicament vous est délivré dans votre pharmacie et il ne vous est pas facturé.

Le Beyfortus a-t-il des effets indésirables ?

Comme tout médicament, le Beyfortus est susceptible d’entraîner des effets indésirables, quoique peu fréquents : une éruption cutanée, une réaction au site d’injection (rougeur, gonflement et douleur) ou encore de la fièvre.