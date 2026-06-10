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Cancer, diabète, posture… notre santé passe aussi par nos pieds

10 juin 2026

À l’occasion de la Journée nationale de la santé du pied, ce mercredi 10 juin, Muriel Montenvert, pédicure-podologue et présidente de l’Union française pour la santé du pied (UFSP), publie « Des pieds en bonne santé » aux éditions Leduc (juin 2026). Dans de nombreuses pathologies, prendre soin de ses pieds ne relève pas de l’esthétique ou du confort, mais participe du soin de la maladie et de la qualité de vie, rappelle-t-elle.

Outre les durillons et autres cors aux pieds, le pédicure-podologue prodigue des soins chez des personnes dont le risque podologique est important. Pouvez-vous nous en parler ? Muriel Montenvert : Le pédicure-podologue est un professionnel de santé paramédicale diplômé d’État, inscrit au Code de la santé publique. Son rôle est majeur dans diverses pathologies courantes, par exemple le cancer ou le diabète. Dans le cancer, le syndrome main-pied est un effet secondaire de certaines thérapeutiques oncologiques, précisément une réaction inflammatoire induite par certains agents de chimiothérapie. Ces traitements fragilisent les micro-vaisseaux sanguins des extrémités, rendant la peau plus sensible et vulnérable. Les […]

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