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Pourquoi le ventre gonfle-t-il quand il fait chaud ?

30 juin 2026

Quand les températures montent, certaines personnes ont l’impression d’avoir le ventre plus tendu ou plus gonflé. Ce désagrément, fréquent en été, s’explique souvent par un mélange de déshydratation, d’alimentation estivale, de boissons gazeuses et de sommeil perturbé.

Avoir le ventre qui gonfle de temps en temps, c’est tout à fait normal. Tout au long de la journée, le tube digestif se remplit puis se vide, en fonction des aliments ingurgités et des boissons consommées. Le problème apparaît quand l’intestin se remplit trop d’air, ce qui provoque une sensation de ventre tendu, parfois gênante, voire douloureuse. Pourquoi la chaleur favorise les ballonnements  Quand il fait chaud, le corps perd davantage d’eau et de minéraux par la transpiration. Mais paradoxalement, les fortes chaleurs favorisent aussi la rétention d’eau. Les vaisseaux sanguins se dilatent ce qui peut entraîner une accumulation de […]

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