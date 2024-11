Cancer du pancréas : ces 10 signes qui doivent alerter

Souvent détecté à un stade avancé, le cancer du pancréas est en passe de devenir la deuxième cause de décès par cancer après celui du poumon. Sans symptôme spécifique, 10 signes méritent toutefois la plus grande vigilance.

Avec près de 16 000 nouveaux cas de cancer du pancréas diagnostiqués en 2023, l’incidence de ce cancer digestif est en constante augmentation depuis les années 90. A tel point qu’il pourrait devenir, d’ici 2030, la deuxième cause de mortalité par cancer, après celui des poumons, en Europe et aux Etats-Unis, selon les spécialistes. De mauvais pronostic, le cancer de cette glande située derrière l’estomac évolue silencieusement et ne présente le plus souvent aucun symptôme spécifique. Ainsi, la majorité des tumeurs est découverte trop tardivement, parfois à un stade métastatique. Avec un taux de survie d’environ 10 % à 5 ans, le cancer du pancréas ne serait opérable que dans 15 % des cas, principalement à cause du retard au diagnostic et des délais de prise en charge.

L’initiative SOS pancréas, porté par le Dispositif spécifique du cancer de la région Auvergne-Rhône-Alpes (ONCO AURA) et l’Union régionale des professionnels de santé (URPS) Médecins libéraux Auvergne-Rhône-Alpes), entend sensibiliser les professionnels de santé mais aussi le grand public au diagnostic précoce du cancer du pancréas. Elle publie ainsi une affiche listant les 10 signes du cancer du pancréas qui doivent alerter. « Le cancer du pancréas est une maladie silencieuse souvent détectée tardivement. Si vous présentez depuis un certain temps un ou plusieurs de ces symptômes avant-coureurs, consultez votre médecin », lit-on au bas de l’infographie.

Quels sont ces signes ?

1 – des nausées et une diminution de l’appétit ;

2 – une dépression ;

3 – des douleurs dans le milieu du dos ;

4 – un diabète récent sans prise de poids ;

5 – des troubles du transit intestinal (diarrhée, selles pâles, selles grasses) ;

6 – une thrombose veineuse profonde ;

7 – des douleurs abdominales ou épigastriques (au creux de l’estomac) ;

8 – une jaunisse ;

9 – un amaigrissement rapide ;

10 – une fatigue intense.

Ces signes sont nombreux et, pour certains, assez communs. Une sensibilisation des soignants et des patients permettrait cependant de repérer plus précocement les symptômes.