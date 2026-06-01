Accueil » Médecine » Cancers » Cancer du pancréas : un traitement innovant double les chances de survie
Le cancer du pancréas reste l’un des plus redoutables. En France, plus de 14 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année, ce qui en fait le deuxième cancer digestif le plus fréquent après le cancer colorectal. À l’échelle mondiale, il est responsable d’environ 400 000 décès par an. Et la situation pourrait encore s’aggraver : d’ici 2030, il pourrait devenir la deuxième cause de mortalité par cancer dans l’Hexagone. L’une des principales difficultés de cette maladie réside dans son diagnostic tardif. Dans la majorité des cas, le cancer est déjà métastasé au moment de sa découverte, ce qui limite fortement […]
Cet article est réservé à nos partenaires éditoriaux.Accédez à nos packs d'articles ou à notre flux intégral. Découvrir nos offres
Déjà abonné ? Connectez-vous
Recevez par e-mail les dernières actualités santé.