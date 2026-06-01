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Cancer du pancréas : un traitement innovant double les chances de survie

01 juin 2026

Une étude présentée au congrès annuel de l'American Society of Clinical Oncology, pourrait transformer la prise en charge du cancer du pancréas, l’un des cancers les plus meurtriers. Un médicament expérimental, le daraxonrasib, montre des résultats prometteurs, multipliant par deux les chances de survie des patients.

Le cancer du pancréas reste l’un des plus redoutables. En France, plus de 14 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année, ce qui en fait le deuxième cancer digestif le plus fréquent après le cancer colorectal. À l’échelle mondiale, il est responsable d’environ 400 000 décès par an. Et la situation pourrait encore s’aggraver : d’ici 2030, il pourrait devenir la deuxième cause de mortalité par cancer dans l’Hexagone. L’une des principales difficultés de cette maladie réside dans son diagnostic tardif. Dans la majorité des cas, le cancer est déjà métastasé au moment de sa découverte, ce qui limite fortement […]

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