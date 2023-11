Cancer du poumon : l’immunothérapie, l’alliée avant et après la chirurgie

Le dernier congrès de l’ESMO - European Society of Medical Oncology (Madrid – 20-24 octobre) a confirmé les avancées médicales en matière de cancer du poumon. Avec notamment les nouvelles stratégies thérapeutiques à base d’immunothérapie, initiées avant (néoadjuvant) et après (adjuvant) la chirurgie. Les explications du Pr Jean-Louis Pujol, Responsable de l'équipe médicale Pneumologie et Oncologie, au CHU de Montpellier.

Qu’est-ce qu’un traitement néoadjuvant et adjuvant ?

« En matière de cancérologie, la mise en place d’un traitement adjuvant consiste à compléter le traitement principal, comme la chirurgie afin de prévenir un risque de récidive locale ou de métastases », indique le Pr Jean-Louis Pujol. « Il est dit néoadjuvant quand il est mis en place avant la chirurgie dans le cadre d’un cancer du poumon et adjuvant quand il intervient après. C’est un concept qui est né dans les années 80 et dont les premiers résultats ont été publiés au début des années 90. » Pour être plus précis, on parle ici des cancers bronchiques non à petites cellules qui représentent 85% des cancers du poumon.

De la chimiothérapie à l’immunothérapie

Dans les années 90, les protocoles de traitement adjuvant reposaient sur la chimiothérapie. « Les résultats étaient déjà intéressants parce que cela permettait de réduire de 5% le risque de décès à 5 ans. Et depuis les progrès thérapeutiques ont considérablement changé notre vision de la prise en charge du cancer du poumon. Notamment grâce à l’immunothérapie. » Dans le cadre du congrès de l’European Society of Medical Oncology qui s’est tenu à Madrid du 20 au 24 octobre, des études sont venues confirmer les attentes en la matière.

Et pour l’avenir ?

Aujourd’hui, l’immunothérapie est indiquée dans la prise en charge des cancers du poumon métastatiques ou avancés. « La situation est déjà en train de changer. Dans les prochaines années, des patients qui n’étaient pas forcément éligibles à la chirurgie pourraient ainsi bénéficier de cette nouvelle stratégie thérapeutique », conclut le Pr Pujol.