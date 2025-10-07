Accueil » Santé Publique » Cancer du sein : comment préserver la fertilité avant les traitements ? (Vidéo)
Pour une femme de moins de 40 ans, le choc du diagnostic d’un cancer du sein s’accompagne souvent d’une autre angoisse : celle de ne jamais pouvoir devenir mère. D’autant que les traitements du cancer, tels que la chimiothérapie, la radiothérapie et certaines chirurgies, peuvent avoir des effets délétères sur la fertilité. La question d’une grossesse ultérieure est donc fondamentale. Le Dr Maëliss Peigné, cheffe de Service Médecine de la Reproduction et Préservation de Fertilité à l’Hôpital Jean-Verdier de Bondy (Seine-Saint-Denis) rassure et nous en dit plus sur les techniques de préservation de la fertilité.
