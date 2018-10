Les femmes vivant avec un cancer du sein métastatique expriment parfois des besoins spécifiques qui nécessitent des réponses adaptées. Souvent en manque d’informations sur leur maladie ou sur son impact au quotidien, elles peuvent se sentir isolées. Notamment entre leurs rendez-vous avec les professionnels de santé. Elles expriment aussi un manque de reconnaissance de la part la société. La Vie Autour et Vik®Sein pourraient les aider et contribuer à compléter leur prise en charge. Explications.

Avec près de 59 000 cas et 11 883 décès estimés en 2017, le cancer du sein est à la fois le plus fréquent mais aussi le plus mortel chez les femmes. Dans certains cas, cette tumeur est dite métastatique. Autrement dit les cellules cancéreuses se sont propagées dans un ou plusieurs autres endroits du corps. Cette forme avancée du cancer du sein retentit de manière importante sur la qualité de vie des femmes concernées. Lesquelles se sentent parfois isolées et mal informées sur les spécificités de leur maladie.

D’où la naissance du programme SEINCHRONE, mis en place en 2015 par Pfizer. L’objectif, écouter les attentes exprimées par les patientes et travailler avec l’ensemble des acteurs et les associations de patientes pour proposer des solutions contribuant à compléter leur prise en charge. A l’image par exemple des soins de support. Ces derniers se développent de plus en plus en France. Ils sont essentiels pour soulager les effets indésirables des traitements visant à lutter contre la maladie et pour favoriser le bien-être des patientes au quotidien.

La Vie Autour

Née en 2015 d’un partenariat entre Pfizer et l’Association francophone pour les soins oncologiques de support (AFSOS), l’initiative La Vie Autour entend justement faciliter l’accès à ces soins, en expliquant leur intérêt. Une carte interactive disponible sur le site www.lavieautour.fr et l’application mobile éponyme permet de géo-localiser les associations proposant des soins de support non médicamenteux. Avec plus de 120 associations référencées et représentées par 1 600 points de contact partout sur le territoire, La Vie Autour aide les patientes à trouver des soins de support adaptés à leurs besoins, près de chez elles.

Vik®Sein, un compagnon virtuel astucieux

Laure Guéroult-Accolas, présidente de l’association Patients en réseau, a créé en 2014 MonRéseau® Cancer du sein, un réseau social entièrement dédié aux femmes souffrant d’un cancer du sein, qui permet de créer du lien dans un espace sécurisé où elles peuvent partager leurs préoccupations et trouver du soutien.

Pour aller plus loin, l’association a apporté l’expertise de sa communauté à la startup Wefight spécialisée dans l’intelligence artificielle en santé pour lui permettre de créer fin 2017 VikSein®, un chatbot auquel les patientes peuvent poser directement leurs questions. « Nous avons remarqué que certaines patientes, notamment au diagnostic de la maladie ou lors d’une rechute et du développement d’un cancer métastatique, ont besoin d’informations factuelles avant de souhaiter échanger avec d’autres malades. »

D’où l’idée de leur permettre de trouver des réponses à leurs questions sans forcément s’exprimer sur le réseau social. « VikSein® est un compagnon virtuel qui répond parfaitement à ces attentes », souligne Laure Guéroult-Accolas. « Il va pouvoir répondre et échanger avec la patiente. Il lui rappelle également de bien prendre son traitement, à la bonne heure. Les femmes peuvent aussi s’informer sur la maladie, les traitements, les examens, mais également sur tous les aspects de la vie quotidienne comme l’alimentation et l’activité physique. Toutes les réponses de VikSein® sont rédigées par des professionnels de santé et basées sur les recommandations nationales», précise Benoît Brouard, Pharmacien et CEO de Wefight. Cet outil innovant a été enrichi de contenus spécifiques sur le cancer du sein métastatique, grâce à la contribution de patientes membres de Mon Réseau® Cancer du sein, elles-mêmes concernées par une forme avancée de la maladie et avec le soutien institutionnel de Pfizer.

Basé sur une technologie d’intelligence artificielle, ce chatbot a également la capacité « d’apprendre » en écoutant les questions des patientes et continue de se développer pour apporter des réponses toujours plus précises et spécifiques. Pour trouver ce compagnon vraiment astucieux, il suffit de taper « Hello VikSein » dans Messenger. Il est également possible de le télécharger sur un smartphone en tapant : « Vik Cancer » sur l’Appstore ou sur le Google Play.