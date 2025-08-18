Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
32 720 articles

Pourquoi appelle-t-on l’intestin le « deuxième cerveau » ?

18 août 2025

Depuis la fin des années 1990, l’intestin est souvent qualifié de « deuxième cerveau ». Et ce surnom est mérité car son rôle va bien au-delà de la digestion. Explications.

C’est à Michael Gershon, professeur à l’Université de Columbia à New York, que l’intestin doit son surnom de « deuxième cerveau ». Mais que lui vaut ce surnom ?

Tout d’abord, et contrairement à d’autres organes contrôlés par le système nerveux central, l’intestin possède son propre réseau de neurones, appelé système nerveux entérique. Celui-ci est indépendant et s’étend tout le long du tube digestif. Concrètement, il compte plusieurs centaines de millions de neurones.

Les neurones de ce système à part proviennent du même tube neural que le cerveau, formé dans les premières semaines de gestation chez le fœtus. Et leur structure est d’ailleurs très similaire à celle des neurones cérébraux.

Un rôle central dans la digestion

Mais pourquoi aurions-nous besoin d’un autre cerveau ? Une hypothèse repose sur l’importance de la digestion. Cette fonction est vitale car elle permet de fournir à l’organisme l’énergie dont il a besoin pour fonctionner. Donc pour assurer cette mission avec précision, notre corps serait doté de ce « deuxième cerveau » spécialisé.

On sait désormais que ce deuxième système nerveux pilote plusieurs fonctions essentielles. La motricité intestinale, c’est-à-dire les contractions qui font avancer les aliments dans le tube digestif, la sécrétion d’enzymes, d’hormones et de mucus nécessaires à la digestion et à la protection de la muqueuse ainsi que la détection de substances nocives et l’activation de réactions de défense.

Toutes ces fonctions sont d’ailleurs mises en œuvre de façon autonome, sans l’aval du cerveau. Ce qui explique aussi pourquoi l’intestin a mérité ce surnom.

Un dialogue constant avec le cerveau

Cela ne signifie pas pour autant qu’il s’agisse d’un organe isolé. Bien au contraire, il communique en permanence avec le système nerveux central, notamment via le nerf vague. Et la connexion se fait dans les deux directions. Par exemple, le stress ou les émotions intenses peuvent influencer le fonctionnement intestinal pouvant aller jusqu’à provoquer « un nœud dans le ventre » ou une diarrhée.

Inversement, certaines pathologies neurologiques pourraient avoir une origine intestinale. Des recherches récentes suggèrent par exemple que des maladies comme la maladie de Parkinson débuteraient dans l’intestin avant d’atteindre le cerveau. Les interactions entre cerveau, intestin et microbiote intestinal constituent d’ailleurs aujourd’hui un axe de recherche important et prometteur.

 

  • Source : Inserm

  • Ecrit par : Dominique Salomon – Edité par : Emmanuel Ducreuzet

Manger des frites trois fois par semaine augmente le risque de diabète
Lire la suite
Coloscopies : assistés par l’IA, les professionnels de santé perdraient en compétence
Lire la suite
Se curer le nez ou manger ses crottes de nez, est ce dangereux pour la santé ?
Lire la suite
Constipation occasionnelle : où trouver les bonnes fibres ?
Lire la suite
Marcher plus vite pour vivre plus longtemps : 15 minutes par jour suffisent !
Lire la suite
Pourquoi appelle-t-on l’intestin le « deuxième cerveau » ?
Lire la suite
La fréquence cardiaque au repos, un véritable indicateur de santé
Lire la suite
Pourquoi j’ai mal aux reins ?
Lire la suite
Gênes urinaires, quand s’inquiéter ?
Lire la suite
La couleur des selles, reflet de la santé
Lire la suite
Que faire de vos vieilles radiographies ?
Lire la suite
Ce que révèle la couleur de nos selles
Lire la suite
Vidéos

Comment vraiment bien s'hydrater cet été ?

SUIVANTE

Bébé : savez-vous vraiment utiliser le liniment ?

PUBLICITÉ
NEWSLETTER

Recevez chaque jour par e-mail les dernières actualités santé.

Destination Santé
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous offrir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre quelles sections du site Web vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur notre politique de cookies sur nos CGU.
Aller à la barre d’outils