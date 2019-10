Cancer du sein métastatique : mieux accompagner les femmes au quotidien

Le 13 octobre a eu lieu la journée du cancer du sein métastatique, portée en France par le Collectif 1310 (collectif associatif composé de Europa Donna, Juris Santé, Life is Rose et Mon Réseau Cancer du Sein). L’occasion de faire le point sur ce sujet. Car, si la maladie métastatique peut faire peur, les avancées de la recherche médicale ont permis de faire progresser la prise en charge. Et pour mieux accompagner ces femmes au quotidien, de nouvelles solutions ont vu le jour.

Cancer du sein : une réalité plurielle. Le cancer du sein est la tumeur la plus fréquente chez la femme en France. En 2017, près de 60 000 cas ont été recensés avec près de 12 000 décès cette même année. On estime que 20% à 30% des femmes traitées pour un cancer du sein développeront une forme métastatique. Dans cette situation, les cellules cancéreuses du sein vont se développer dans d’autres tissus et organes, le plus souvent dans les os.

Accompagner la prise en charge à domicile. Les nombreux progrès réalisés ces dernières années, notamment avec des thérapies orales ne nécessitant pas d’hospitalisation, ont permis une prise en charge à domicile avec une plus grande autonomie des patientes. Afin de guider ces femmes dans leurs parcours de soins et de vie, le laboratoire Pfizer a souhaité avec Europa Donna comprendre leurs besoins à travers les enquêtes Réalités et SeinChrone. Par ailleurs, les associations du Collectif 1310 se mobilisent pour mener des actions afin de mieux accompagner la prise en charge des patientes en ambulatoire, apporter davantage d’information sur la maladie et une plus grande reconnaissance sociale et citoyenne.

Des solutions innovantes. Ainsi, pour répondre aux attentes exprimées par ces femmes, Pfizer a créé en collaboration avec les associations de patients :

– Pact Onco™ (Personnalisation de l’ACcompagnement du patienT en ONCOlogie) : un site (pactonco.fr) et une page Facebook, pour informer et accompagner les patientes et leurs proches ;

– « Moi et mon cancer du sein métastatique » : un livret destiné aux patientes remis par les professionnels de santé ;

– Lavieautour.fr : une cartographie interactive facilitant l’accès aux soins de support, co-développée avec l’AFSOS (Association Francophone des Soins Oncologiques de Support).

Pfizer a également soutenu VIK®Sein : un compagnon virtuel développé par la startup WeFight et le réseau social Mon Réseau Cancer du Sein qui répond aux interrogations des patientes et les aide à se sentir moins isolées.

Interview du Dr Catherine Barbe, responsable de l’hôpital de jour au CHU de Tours et référente en soins oncologiques de support.

Quelles sont les principales demandes des patientes ?

Lorsque qu’une patiente apprend qu’elle souffre d’un cancer du sein métastatique, cela soulève pour elle de nombreuses questions. Sa vie et celle de son entourage vont être impactées. Elle souhaite de manière générale être informée sur les traitements, leurs effets secondaires mais également sur les soins de support.

Quels sont les outils dont vous disposez pour les accompagner ?

Les consultations d’annonce permettent par exemple à la patiente de bien comprendre son traitement. Une infirmière coordinatrice sera auprès d’elle pour évoquer avec elle les différentes prises en charge en dehors des traitements. Nous mettons tout en œuvre pour leur apporter la bonne information, les orienter vers les professionnels qui sauront les apaiser : hypnothérapeute, professeur de yoga, psychologue, socio-esthéticienne….

La pratique d’activités physiques adaptées régulière aide à réduire les effets secondaires des traitements (la fatigue en particulier) et pourrait améliorer la qualité de vie. En diminuant les effets secondaires, on diminue potentiellement les complications, la mortalité, ainsi que le risque de récidive. Et plus on commence cette activité physique tôt et qu’on la maintient dans la durée, plus c’est efficace.

Quels sont vos retours d’expérience ?

Tout ce qui a été mis en place grâce aux différents plans cancer donne de très bons résultats. Nous sommes aujourd’hui en mesure d’apporter une aide personnalisée pour accompagner au mieux les femmes souffrant d’un cancer du sein métastatique. Elles sont généralement très satisfaites des soins de support, dans la mesure où ils améliorent considérablement leur qualité de vie.