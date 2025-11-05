Accueil » Santé Publique » Cancer du testicule : l’autopalpation, c’est tous les mois, dès 14 ans
Le cancer du testicule est la forme de cancer la plus courante chez les hommes de 18 à 35 ans. Ce qui le rend particulièrement préoccupant, c’est qu’il peut évoluer de manière insidieuse, sans symptôme spécifique. Il peut affecter non seulement la santé physique, mais aussi la fertilité et l’image de soi des patients.
La bonne nouvelle est que, dans l’ensemble, il s’agit d’un cancer de bon pronostic. Après plusieurs étapes thérapeutiques, la plupart des patients s’en remettent complètement. Néanmoins, il convient de ne pas le négliger : en France, il cause encore environ 3 % de décès parmi les personnes atteintes.
Après Octobre Rose dédié au dépistage du cancer du sein chez les femmes, Movember rappelle aux hommes l’importance de prendre soin de leur santé. L’autopalpation testiculaire est un geste de prévention essentiel, simple à réaliser et qui ne prend que quelques minutes.
Chaque homme, entre 14 et 45 ans, devrait s’autopalper au moins une fois par mois. Ce geste permet de détecter précocement toute anomalie et d’augmenter considérablement les chances de guérison en cas de cancer.
Si vous détectez une masse dure et irrégulière à l’intérieur de la glande, une augmentation de volume d’un testicule, une sensation de lourdeur dans le scrotum ou encore une douleur sourde dans le bas-ventre ou l’aine, n’hésitez pas à en parler à votre médecin traitant. Un simple examen médical suivi d’une échographie peut confirmer ou infirmer vos inquiétudes.
