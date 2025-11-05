Cancer du testicule : l’autopalpation, c’est tous les mois, dès 14 ans

En ce mois de novembre, consacré aux cancers masculins, parlons d'un sujet souvent tabou : le cancer du testicule. Bien que rare, cette maladie touche principalement les hommes jeunes et son incidence ne cesse d'augmenter dans le monde entier. Comme pour la palpation mammaire, il est possible de surveiller chez soi la survenue d’une possible tumeur et de demander précocement un avis médical.

Le cancer du testicule est la forme de cancer la plus courante chez les hommes de 18 à 35 ans. Ce qui le rend particulièrement préoccupant, c’est qu’il peut évoluer de manière insidieuse, sans symptôme spécifique. Il peut affecter non seulement la santé physique, mais aussi la fertilité et l’image de soi des patients.

La bonne nouvelle est que, dans l’ensemble, il s’agit d’un cancer de bon pronostic. Après plusieurs étapes thérapeutiques, la plupart des patients s’en remettent complètement. Néanmoins, il convient de ne pas le négliger : en France, il cause encore environ 3 % de décès parmi les personnes atteintes.

L’autopalpation : un geste simple, dès 14 ans

Après Octobre Rose dédié au dépistage du cancer du sein chez les femmes, Movember rappelle aux hommes l’importance de prendre soin de leur santé. L’autopalpation testiculaire est un geste de prévention essentiel, simple à réaliser et qui ne prend que quelques minutes.

Chaque homme, entre 14 et 45 ans, devrait s’autopalper au moins une fois par mois. Ce geste permet de détecter précocement toute anomalie et d’augmenter considérablement les chances de guérison en cas de cancer.

Comment pratiquer l’autopalpation testiculaire ?

choisissez le bon moment : pratiquez de préférence après la douche ou le bain, quand la peau des bourses est assouplie par la chaleur ;

: pratiquez de préférence après la douche ou le bain, quand la peau des bourses est assouplie par la chaleur ; placez-vous devant un miroir pour mieux observer tout changement visible ;

pour mieux observer tout changement visible ; examinez un testicule à la fois : faites lentement rouler la glande entre le pouce et les quatre autres doigts de votre main. Placez les quatre doigts sous le testicule et le pouce au-dessus ;

: faites lentement rouler la glande entre le pouce et les quatre autres doigts de votre main. Placez les quatre doigts sous le testicule et le pouce au-dessus ; procédez de la même manière pour le second testicule ;

pour le second testicule ; ne vous inquiétez pas si un testicule est légèrement plus gros que l’autre, c’est tout à fait normal ;

si un testicule est légèrement plus gros que l’autre, c’est tout à fait normal ; lors de l’autopalpation, vous sentirez sur le dessus de chaque testicule une petite formation allongée. C’est l’épididyme, le canal qui contient les spermatozoïdes, et sa présence est normale.

Quand demander un avis médical ?

Si vous détectez une masse dure et irrégulière à l’intérieur de la glande, une augmentation de volume d’un testicule, une sensation de lourdeur dans le scrotum ou encore une douleur sourde dans le bas-ventre ou l’aine, n’hésitez pas à en parler à votre médecin traitant. Un simple examen médical suivi d’une échographie peut confirmer ou infirmer vos inquiétudes.