Cancer : les dangers de la chicha

Une étude vietnamienne pointe du doigt les risques de cancer associés à la consommation du narguilé, aussi connu sous le nom de chicha. Cette pipe à eau est en effet trop souvent présentée comme inoffensive.

La chicha cache bien son jeu. Souvent présentée comme moins risquée que la cigarette, elle n’a pourtant rien à lui envier en termes de toxicité.

Comme l’explique l’Institut national du cancer, « il faut compter entre 5 et 7 minutes et 8 à 12 bouffées pour fumer une cigarette contre 40 à 60 minutes et 50 à 200 bouffées pour fumer la chicha. Ainsi le fumeur de chicha inhale 125 fois plus de fumée, 25 fois plus de goudron, 10 fois plus de monoxyde de carbone et 2,5 plus de nicotine. »

Concrètement, qu’est-ce que cela représente en termes de dangerosité ? Une étude vietnamienne révèle des risques accrus de mortalité par cancer liés à la consommation de pipe à eau. Ainsi, les consommateurs présenteraient-ils un risque 2,66 plus élevé que les non-fumeurs et 1,86 plus élevé que les fumeurs de cigarettes.

Les chercheurs ont aussi identifié des dangers spécifiques pour certains types de cancers chez les amateurs de chicha par rapport aux non-fumeurs. Ils présentent un risque accru de décès par :

Cancer du foie (3,92 fois plus élevé)

Cancer du poumon (3,49 fois plus élevé)

Carcinome nasopharyngé (2,79 fois plus élevé)

Cancer de l’estomac (4,11 fois plus élevé).

Seule consolation, ce risque diminue significativement pour ceux ayant arrêté de fumer depuis plus de 10 ans, comparé à ceux ayant arrêté depuis moins d’un an.