Cancer : les progrès médicaux redonnent de l’espoir aux Français face à la maladie

Si le cancer reste la pathologie la plus redoutée des Français, les progrès de la médecine changent le regard porté sur la maladie. C’est ce que révèle l’enquête menée par Toluna-Harris Interactive pour le Collectif Face au(x) Cancer(s) : diagnostic précoce, nouveaux traitements, innovation thérapeutique… une large majorité de Français reconnaît les avancées réalisées ces dernières années et leur impact concret sur la prise en charge des patients.

Avec 433 000 nouveaux cas diagnostiqués en France en 2023, le cancer demeure la première cause de mortalité dans le pays. Et la peur reste très présente : près d’un Français sur deux (48 %) redoute le cancer, loin devant Alzheimer (21 %). Les cancers du cerveau, du pancréas et du poumon figurent parmi les plus craints, alors même que les deux premiers ne sont pas les plus fréquents.

Mais cette inquiétude s’accompagne aussi d’une confiance croissante dans les avancées médicales. Ainsi, 92 % des Français estiment qu’un diagnostic précoce améliore les chances de guérison et 87 % considèrent que les progrès thérapeutiques des dix dernières années ont permis d’améliorer la prise en charge des patients.

Cette évolution change progressivement le regard porté sur la maladie : 82 % des répondants pensent aujourd’hui qu’un patient atteint d’un cancer peut continuer à avoir une vie sociale, 88 % à pratiquer des loisirs et 77 % à exercer une activité sportive.

« Les Français perçoivent les progrès réalisés contre le cancer, mais ils expriment aussi une attente très forte pour aller plus loin, plus vite, notamment sur le diagnostic précoce et l’accès à l’innovation », souligne le Collectif Face au(x) Cancer(s).

Dépistage : un réflexe encore insuffisant

L’étude met également en lumière un paradoxe : alors que 89 % des Français jugent le dépistage utile, seuls 56 % déclarent avoir déjà réalisé un examen de dépistage organisé. Le manque d’information reste un frein majeur. Près d’un Français sur deux ne sait pas s’il est concerné par un dépistage, et 46 % affirment qu’aucun professionnel de santé ne leur en a parlé. Pour le Collectif Face au(x) Cancer(s), il est indispensable de rendre la prévention plus simple et plus personnalisée : « pour que les Français puissent être acteurs de la prévention des cancers, il faut qu’ils puissent connaître leur profil de risque. Cette approche personnalisée permet d’adapter la surveillance et de favoriser un diagnostic précoce de la maladie ».

Mieux informer sur l’innovation et les essais cliniques

Autre enseignement majeur : les Français adhèrent aux progrès thérapeutiques, mais restent insuffisamment informés sur les nouveaux traitements et les essais cliniques. Plus d’un répondant sur deux déclare mal connaître ces dispositifs. Pour le Collectif, l’enjeu est désormais de mieux faire comprendre le rôle essentiel de l’innovation dans la lutte contre les cancers.

« Encore aujourd’hui, de nombreux Français perçoivent les essais cliniques comme synonymes de “mauvaise nouvelle”. Il est urgent de déconstruire ces idées reçues et de montrer qu’ils sont avant tout un moteur du progrès médical », rappelle le Collectif. Celui-ci appelle également à renforcer l’offre médicale dans les territoires, à améliorer la coordination entre les professionnels de santé et à faciliter l’accès rapide aux traitements innovants.

Créé en 2024, le Collectif Face au(x) Cancer(s), qui réunit Unicancer, Patients en réseau et MSD France, souhaite contribuer aux objectifs de la Stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030, avec une ambition claire : accélérer la prévention, améliorer les parcours de soins et permettre au plus grand nombre de bénéficier des progrès de la recherche.

Pour en savoir plus sur le Collectif Face au(x) Cancer(s), rendez-vous sur : www.face-aux-cancers.fr.