Cancer : tous les soins de support dans un carnet

Consultations douleur, hypnose, médecine Physique et Réadaptation, nutrition et diététique, orthophonie ou encore sexologie… Les soins de support destinés aux patients atteints d’un cancer sont nombreux et variés. Mais aussi dispersés et souvent méconnus. Pour informer les patients sur l’accès à cette diversité, l’Espace Ligue du CHU de Caen a imaginé un livret.

Les soins de support désignent « l’ensemble des soins et soutiens nécessaires aux personnes malades tout au long de la maladie conjointement aux traitements spécifiques (chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie) lorsqu’il y en a* », rappelle le CHU de Caen. Ces soins ont pour objectif de diminuer les conséquences de la maladie et des traitements. Ils peuvent être proposés lors de l’annonce de la maladie, pendant et après le traitement et s’adaptent aux besoins des patients et de leur entourage.

Faciliter l’orientation

Le cancer étant une maladie au long cours, elle a souvent des incidences sur la vie quotidienne, familiale, sociale et professionnelle. C’est pourquoi les patients ont particulièrement besoin de ces soins de support. « Afin de faciliter l’orientation des personnes prises en charge pour un cancer, l’Espace Ligue (du CHU de Caen ndlr) et son comité de pilotage ont donc imaginé un livret permettant aux patients et à leurs proches de découvrir l’ensemble des soins de support proposés au CHU. » Ce document est destiné à toute personne, patient, proche ou professionnel de santé, concernée par le cancer.

*I.Krakowski, in : Oncologie (2004) 6 : 7-15 (Cf. Circulaire 02/2005. Article 1.6.2 et Annexe 4

En savoir plus Livret: les soins de support en cancérologie Source : CHU de Caen

- 17 février 2017 - 17 février 2017