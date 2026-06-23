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Mort inattendue du nourrisson : un environnement de couchage souvent à risque

23 juin 2026

Dans les années 1990, le nombre de morts inattendues du nourrisson a fortement chuté en France grâce aux campagnes de prévention. Malgré tout, elles restent aujourd’hui la principale cause de décès chez les bébés. Une nouvelle étude présentée lors du congrès français de pédiatrie en juin 2026 (Paris), montre qu’un environnement de sommeil inadapté est souvent lié à ces décès. Le risque ne dépend donc pas seulement de la position non-dorsale du bébé, mais aussi des conditions dans lesquelles il dort.

Entre les années 1990 et 2000, les campagnes de prévention sur le sommeil des nourrissons ont permis de faire chuter fortement les morts inattendues du nourrisson (MIN) en France, d’environ – 80 %. Depuis, ce taux ne diminue plus. Les MIN (le décès d’un nourrisson survenant brutalement alors que rien, dans ses antécédents connus, ne pouvait le laisser prévoir) restent la première cause de décès chez les enfants âgés de 1 à 12 mois en France, un niveau qui figure parmi les plus élevés d’Europe de l’Ouest. Pour mieux comprendre les circonstances des MIN en France, une étude s’est intéressée […]

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