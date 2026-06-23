Accueil » Santé Publique » Mort inattendue du nourrisson : un environnement de couchage souvent à risque
Entre les années 1990 et 2000, les campagnes de prévention sur le sommeil des nourrissons ont permis de faire chuter fortement les morts inattendues du nourrisson (MIN) en France, d’environ – 80 %. Depuis, ce taux ne diminue plus. Les MIN (le décès d’un nourrisson survenant brutalement alors que rien, dans ses antécédents connus, ne pouvait le laisser prévoir) restent la première cause de décès chez les enfants âgés de 1 à 12 mois en France, un niveau qui figure parmi les plus élevés d’Europe de l’Ouest. Pour mieux comprendre les circonstances des MIN en France, une étude s’est intéressée […]
Cet article est réservé à nos partenaires éditoriaux.Accédez à nos packs d'articles ou à notre flux intégral. Découvrir nos offres
Déjà abonné ? Connectez-vous
Recevez par e-mail les dernières actualités santé.