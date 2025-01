Cardio, musculation, bien-être… les bonnes raisons de se mettre à la raquette à neige

Elles sont considérées comme le sport d’hiver le plus ancien. Les raquettes à neige, autrefois outil de survie des peuples nordiques, s'imposent aujourd'hui comme l'une des activités les plus prisées des amateurs de randonnée. Et pour cause : cette pratique combine simplicité d'apprentissage et bénéfices santé remarquables.

Beaucoup plus rapide à apprendre que le ski traditionnel – et aussi plus abordable – la raquette des neiges connaît un succès grandissant, permettant de randonner dans des paysages hivernaux préservés.

Un héritage ancestral modernisé

L’histoire de la raquette remonterait à plus de 5 000 ans en Asie centrale. Si les versions traditionnelles étaient fabriquées en bois dur et cuir tressé, les équipements modernes privilégient désormais les matériaux légers comme le plastique technique et l’aluminium.

La raquette, comment ça marche ?

La randonnée en raquettes est une extension de la randonnée pédestre classique. En clair, il s’agit de marcher sur la neige à l’aide de raquettes, un type de chaussure dotée d’une structure large pour répartir le poids de la personne sur une plus grande surface. La raison de cette conception est d’obtenir ce qu’on appelle la « flottaison », afin d’empêcher le pied de s’enfoncer dans la neige.

Un concentré de bienfaits pour la santé

Selon une étude menée par l’Université du Vermont, les randonneurs en raquettes peuvent brûler 420 à 1 000 calories par heure selon la vitesse de marche. « La raquette est une forme d’exercice efficace, à faible impact et sans danger », expliquaient alors les auteurs. « Elle brûle jusqu’à deux fois plus de calories que la marche traditionnelle à la même vitesse ». Et pour cause : « la randonnée en raquettes sollicite différents groupes musculaires qui, combinés à un métabolisme plus élevé par temps froid et à la résistance accrue du déplacement dans la neige, entraînent une activité énergétique plus élevée. »

C’est un excellent exercice d’endurance qui renforce le cœur, améliore la circulation sanguine, réduit les risques de maladies cardiovasculaires, avec également une sollicitation importante des muscles des jambes et fessiers, un renforcement des chevilles et des genoux et une amélioration de l’équilibre… Les raquettes apparaissent comme l’un des meilleurs moyens de garder la forme en hiver.

Mais au-delà de l’aspect purement physique, la randonnée en raquettes offre un précieux moment de déconnexion. L’immersion dans la nature hivernale, combinée à l’effort, contribue significativement à la réduction du stress et à l’amélioration de la qualité du sommeil.

A noter : si vous êtes débutant, « évitez les itinéraires trop longs, au début, car il faut s’habituer à marcher dans la neige avec 1 kg supplémentaire sous chaque pied », peut-on lire sur le www.haute-maurienne-vanoise.com.