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Cause bénigne ou vrai problème de peau : pourquoi rougit-on ?

03 juin 2026

Rougir après un effort ou un moment gênant est une réaction normale du corps. Mais derrière ces rougeurs passagères peuvent parfois se cacher des causes plus complexes.

Rougir correspond à une augmentation soudaine du flux sanguin vers certaines zones du corps, notamment les joues, le cou ou le haut de la poitrine. Résultat : la peau devient temporairement rouge et peut donner une sensation de chaleur. Dans la plupart des cas, il s’agit d’une réaction de l’organisme à un stimuli : les vaisseaux sanguins se dilatent en surface, ce qui entraîne cette coloration visible de la peau. Cela peut se produire dans de nombreuses situations : une émotion forte (gêne, stress…) ; une fièvre ; la consommation d’alcool ou d’aliments épicés ; un effort physique intense ; un changement brusque de température ; […]

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