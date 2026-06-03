Cause bénigne ou vrai problème de peau : pourquoi rougit-on ?

Rougir correspond à une augmentation soudaine du flux sanguin vers certaines zones du corps, notamment les joues, le cou ou le haut de la poitrine. Résultat : la peau devient temporairement rouge et peut donner une sensation de chaleur. Dans la plupart des cas, il s’agit d’une réaction de l’organisme à un stimuli : les vaisseaux sanguins se dilatent en surface, ce qui entraîne cette coloration visible de la peau. Cela peut se produire dans de nombreuses situations : une émotion forte (gêne, stress…) ; une fièvre ; la consommation d’alcool ou d’aliments épicés ; un effort physique intense ; un changement brusque de température ; […]
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