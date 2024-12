Ce que la couleur de la morve dit de votre santé

Le mucus nasal, autrement appelé la « morve », est un sujet peu ragoutant mais important qui nous concerne tous. En effet, la couleur que prend ce liquide visqueux en dit long sur notre état de santé.

Nous en produirions (et en avalerions) entre 500 à 600 ml chaque jour. Composé d’eau, de sels, de lipides et de protéines, le mucus nasal joue un rôle majeur dans notre système immunitaire en maintenant une certaine humidité à l’intérieur du nez et du tube digestif supérieur.

Dans votre nez en particulier, la morve est une première ligne de défense pour prévenir les infections et repousser les éléments indésirables qui pourraient vouloir pénétrer dans votre corps. La couleur de cette morve est donc révélatrice de ce qui se passe dans vos voies nasales.

Une morve claire

C’est sa couleur normale. Notre corps en fabrique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais une production plus abondante qu’à l’accoutumée peut être le signe d’une allergie.

Un mucus blanc

Cela peut signifier que vous êtes congestionné. Votre nez présente des tissus gonflés et enflammés qui ralentissent l’écoulement du mucus, ce qui lui fait perdre de l’humidité et le rend épais et trouble. Cela peut être le signe d’une infection nasale ou d’un rhume .

Une morve jaune

Cela signifie généralement que votre corps combat une infection. La coloration jaune provient des globules blancs qui se sont précipités dans la zone pour combattre l’infection.

Une morve verte

Cela signifie que l’infection est un peu plus forte. La coloration verte provient du fait que de nombreux globules blancs ont travaillé d’arrache-pied pour combattre cette infection. Laquelle finira par disparaître. Mais si votre morve est toujours verte après 10 à 12 jours, parlez-en à votre médecin.

Un mucus rose ou rouge

Cette teinte provient d’une lésion des tissus nasaux. Cette présence de sang est souvent due à un mouchage fréquent ou à l’utilisation de vaporisateurs nasaux qui peuvent assécher les tissus.

Une morve brune ou noir

Cela signifie sans doute que vous êtes fumeur. La raison ? Les produits chimiques inhalés en fumant.

Autre possibilité : vous travaillez dans un environnement poussiéreux. Dans ce cas, votre corps effectue simplement son travail pour se débarrasser des irritants qui ont pénétré dans votre nez.