Les optimistes peuvent espérer vivre plus longtemps que les pessimistes. Selon des chercheurs américains, leurs chances de dépasser les 85 ans sont en effet plus élevées.

Prendre la vie du bon côté en étant convaincu que l’avenir sera favorable. Voici comment l’on pourrait définir l’optimisme. Si de nombreux facteurs « physique » sont reconnus pour augmenter le risque de maladies et de décès prématuré, qu’en est-il des facteurs « psychologiques », comme le fait de voir la vie en rose ?

Pour le savoir, des chercheurs de la Harvard T.H. Chan School of Public Health de Boston ont recruté 69 744 femmes et 1 429 hommes. Tous ont rempli des questionnaires afin d’évaluer leur niveau d’optimisme. Puis la santé des participants a été suivie durant des dizaines d’années.

Résultat : les plus optimistes, les femmes comme les hommes, présentaient en moyenne, une durée de vie plus longue de 11 à 15% et une probabilité plus grande d’atteindre l’âge de 85 ans par rapport aux plus pessimistes.

Côté explications, les auteurs avancent que les optimistes « gèrent mieux leur stress et ont généralement des modes de vie plus ainsi : ils bougent plus, fument moins… ».

« Cette étude présente un grand intérêt pour la santé publique car elle suggère que l’optimisme est l’un de ces atouts psychosociaux susceptible de prolonger la durée de vie », concluent-ils. « Il est intéressant de noter que l’optimisme peut être modifiable à l’aide de techniques ou de thérapies relativement simples. » Parmi les méthodes qui ont fait leurs preuves, citons le sport, le yoga ou encore la méditation. Sans oublier la méthode Coué. En clair, l’autosuggestion pour positiver !