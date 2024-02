Chandeleur : les crêpes sont-elles caloriques ?

Si elles font le bonheur des gourmands, les crêpes ont souvent mauvaise réputation. Trop grasses ou trop sucrées, elles sont la plupart du temps mises de côté par celles et ceux qui surveillent leur ligne. Pourtant elles sont tout à fait compatibles avec une alimentation équilibrée.

Comme chaque année, le 2 février est marqué par la chandeleur et donc, pour beaucoup, par une dégustation de crêpes. Un plaisir que de nombreuses personnes se refusent de peur de voir le résultat apparaitre rapidement sur la balance. Mais les crêpes font-elles vraiment grossir ?

En fait, la pâte à crêpes n’est pas si méchante. Une crêpe nature, c’est entre 60 et 100 kcal, l’équivalent de deux petits beurres. Sans oublier que ses trois ingrédients de base – lait, farine, œufs – présentent quelques intérêts. La farine apporte des glucides à index glycémique modéré. Notez d’ailleurs qu’une farine complète ou semi-complète présentera un index plus bas et donc sera plus intéressante nutritionnellement. Grâce aux œufs et au lait, les protéines (rassasiantes et primordiales pour nourrir les muscles) seront de la partie. Enfin, l’ajout (facultatif) de matières grasses dans la pâte (beurre ou huile), apportera acides gras et vitamines liposolubles.

En fait, les crêpes appartiennent à la catégorie des « aliments plaisir ». Si vous n’en mangez qu’au moment de la Chandeleur, vous pouvez faire quelques écarts. En revanche, si elles appartiennent à vos habitudes culinaires, mieux vaut vous limiter et adopter quelques réflexes.

Comment alléger la pâte à crêpes ?

Nous l’avons vu, la pâte à crêpes n’est – en soi – pas préjudiciable. Mais si vous souhaitez l’alléger quelque peu pour en profiter davantage, remplacez une partie de la farine par de la fécule de maïs. Pour ce qui est du lait, tournez-vous vers une version écrémée ou bien encore vers des jus végétaux (avoine…). Sans oubliez que vous pouvez faire « moitié lait-moitié eau ». Cela ne changera rien au goût.

Ne pas surcharger…

En fait, comme bien souvent, c’est ce que les gourmands ajoutent à leurs crêpes qui risque de se montrer préjudiciable. Du sucre à outrance ou de la pâte à tartiner ont vite fait de dénaturer la crêpe, lui conférant sa grasse réputation.

Pour ne pas surcharger votre produit (et aussi dénaturer son goût), l’idéal est d’introduire des fruits ou encore de la compote. En lieu et place de la pâte à tartiner industrielle préférez du chocolat noir fondu. Enfin, vous pouvez très bien saupoudrer de sucre… à condition de rester raisonnable.