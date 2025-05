Chanter : quels atouts pour la santé ?

"Singing in the rain". Dans "chantons sous la pluie", Gene Kelly l’illustre : le chant compte de nombreuses vertus. Lesquelles ?

Les études scientifiques l’attestent : le fait de pousser la chansonnette chaque jour, nous procure quantité de bienfaits, aussi bien sur le plan psychologique que physiologique.

Bon pour le moral

D’une manière générale et par rapport au simple fait d’écouter de la musique, chanter à haute voix améliore notre bien-être et notre humeur. Et ce d’autant plus si vous faites partie d’un groupe de chant. Et pour cause, à en croire la littérature scientifique, le chant bonifierait également la régulation d’hormones telles que les endorphines et l’ocytocine, associées notamment au bien-être et au plaisir. Et donc à la diminution du stress. Sur ce plan, de nombreux chercheurs insistent donc sur un « impact positif sur la qualité de vie » et tout bonnement sur le plaisir que chacun éprouve à chanter. Cet impact sur notre bien-être se refléterait également au niveau psychosocial, autrement dit dans nos relations du quotidien qui seraient facilitées.

Une activité physique

Sur le plan physiologique, l’impact se situerait d’abord au niveau des muscles respiratoires, singulièrement renforcés. A tel point que certains auteurs comparent le chant à une véritable activité physique,en particulier pour les muscles du diaphragme. Il aiderait également à lutter contre diverses anomalies motrices liées à la parole et encore à contrôler la déglutition ! Ce n’est pas tout : le fait de chanter aurait aussi un effet bénéfique sur le système immunitaire et même la gestion de la douleur.

De la prévention

Vous appréciez chanter ? Voilà autant de bonnes raisons de vous inscrire dans une chorale. Comme le résume la psychologue londonienne Natacha Hendry (University of West London, Brentford) qui a compilé plusieurs travaux réalisés sur le sujet : « le chant en groupe pourrait constituer un levier de prévention efficace face aux problèmes de santé mentale et physique. Et ainsi contribuer à diminuer les pressions financières sur les systèmes de santé et de protection sociale ».