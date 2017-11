Cinéma : l’alcool omniprésent

Les placements de produits alcooliques ont doublé au cinéma ces vingt dernières années. Du moins dans les films américains. Des chercheurs tirent la sonnette d’alarme, sachant que les stars du grand écran apparaissent bien souvent comme des exemples pour le jeune public.

On sait désormais que des personnages cinématographiques ont – et c’est un euphémisme – un certain penchant pour la bouteille. Citons James Bond par exemple. Problème, la consommation d’alcool au cinéma semble se généraliser. Pour en avoir le cœur net, des chercheurs de la Geisel School of Medicine (New Hampshire) ont passé au crible les 100 films américains ayant le plus marché au Box office sur les 20 dernières années.

Ils ont ainsi constaté que les placements de produits ont augmenté annuellement de 5%. Dans le détail, l’alcool était présent dans 9 films sur 10 ! Même des films destinés au jeune public étaient impactés (41% des films pour enfants !).

«L’alcool continue d’être une drogue de choix chez les jeunes», explique Samantha Cukier, principal auteur de ce travail. « Il est responsable de 4 300 décès aux États-Unis chaque année chez les moins de 21 ans. »

Cette recherche apparaît en outre comme préoccupante. Il a en effet déjà été montré que l’alcool au cinéma – au même titre que le tabac – pousse à la consommation chez le jeune public.