Cinq raisons de se mettre au triathlon

Non, le triathlon n’est pas réservé aux sportifs de haut-niveau. Il permet à la fois d’être en forme et de se sculpter une musculature harmonieuse, tout en variant les plaisirs entre la natation, la course et le vélo. Et contrairement aux apparences, tout le monde peut s’y mettre.

De la variété.

Une épreuve de triathlon démarre toujours par un parcours en natation, puis un autre à vélo avant de finir par de la course à pied. A l’image de la compétition, la préparation est également variée. Un bon point pour éviter toute lassitude. C’est aussi l’occasion de pratiquer du sport en différents endroits entre la piscine voire l’océan mais aussi les chemins, la route, la forêt etc.

De (très) courtes distances.

Comme c’est le cas pour les vêtements, les tailles vont du XS au XXL ! Cette dernière correspondant à l’Ironman, avec des distances de 3,8km de natation, 42,195km de course à pied et 180km de vélo. Pour démarrer, pourquoi ne pas projeter un XS, composé respectivement de 400m, 10km, 2,5km. Cette distance est très accessible avec un minimum de préparation. Vous vous sentez de mieux en mieux ? Enfilez la ‘taille’ M avec 1,5km de natation, 40km de vélo et 10km à pied !

Une silhouette harmonieuse

Discipline d’endurance, le triathlon est un brûleur de graisses par excellence ! Celles-ci sont rapidement remplacées par des muscles qui se dessineront de façon progressive et harmonieuse. Et pour cause, avec les trois disciplines, l’ensemble des groupes musculaire est mis à contribution. Au final : des épaules légèrement élargies et redressées, un ventre plat, des jambes fuselées ! Le rêve !

Une ambiance conviviale

« Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin », entend-on souvent dans les pelotons. « La triathlon est un sport individuel qui se pratique en groupe », complète la Fédération française de triathlon (FFTri). Plutôt que d’exercer en solo, n’hésitez pas à pousser la porte d’un club proche de chez vous. Emulation garantie.

Une incomparable fierté

Quelle que soit la distance parcourue, terminer un triathlon représente une grande fierté, synonyme d’objectif atteint. Voilà donc un excellent point pour gagner de la confiance en soi. En résumé, le triathlon est bon pour le corps comme pour la tête !

Pour en savoir davantage, rendez-vous sur www.fftri.com. Et si vous vous remettez au sport après quelques années de sédentarité, consultez votre médecin traitant pour un petit bilan de santé avant de vous lancer.