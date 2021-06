Cododo : pas de bénéfice en matière de lien mère-enfant

Dormir dans le même lit que son nourrisson améliore-t-il la relation entre la mère et son bébé ? C’est une allégation souvent avancée par les parents favorables au « cododo » ou « cosleeping », une pratique pourtant déconseillée par les pédiatres. En réalité, elle n’apporterait aucun bénéfice, ni dans le lien mère-enfant, ni en matière de comportement de l’enfant par la suite.

« Un tiers des parents pratiqueraient le cododo avec leur bébé au Royaume-Uni durant les 18 premiers mois de sa vie », indique le Pr Dieter Wolke de la University of Warwick. Mais pourquoi ? Souvent les parents pratiquent le cododo pour des raisons pratiques, « pour allaiter plus confortablement ou éviter de se lever lors des réveils nocturnes de bébé ». Mais aussi en raison de l’idée selon laquelle cela favoriserait « l’attachement parental ».

Or peu d’études ont été menées sur ce sujet et le corps médical déconseille cette pratique afin d’éviter le syndrome de mort inattendue du nourrisson. Le tout-petit peut notamment être étouffé par ses parents endormis ou encore être victime d’hyperthermie. Alors qu’en est-il ?

Aucun lien

Pour en savoir plus, l’équipe du Pr Dieter Wolke et du Dr Ayten Bilgin de la Kent’s School of Psychology ont analysé les données de 178 nourrissons et leurs parents, à la naissance, à 6 mois puis à 18 mois. Aucune association n’a pu être établie entre la pratique du cododo et une amélioration quelconque de la relation parent/enfant. Aucun lien n’a été non plus trouvé entre cette pratique et le comportement de l’enfant.

Si les chercheurs appellent à prolonger et approfondir ces recherches sur le plus long terme notamment, mieux vaut éviter de pratiquer le cododo. Notez en outre qu’il existe des lits spécialement conçus pour être attachés au lit parental et permettre de dormir à côté de Bébé sans le mettre en danger.