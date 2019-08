Comment administrer un médicament à mon chien ?

Faire prendre un médicament à votre chien relève bien souvent d’un parcours du combattant. Il existe pourtant des méthodes qui vous simplifieront la vie. Voici quelques conseils pour vous en sortir.

Avant tout, gardez votre calme. N’employez ni la force, ni même la surprise pour lui faire avaler un médicament. Cela risque en effet de ne fonctionner qu’une seule fois.

Des comprimés, à chacun sa méthode

Pour faire avaler des comprimés à votre animal, maintenez-le calmement entre vos jambes et ouvrez-lui délicatement la gueule. Puis déposez le médicament. Pour qu’il déglutisse mieux, massez-le au niveau de la gorge. Si tout se passe bien, récompenser-le. Vous pouvez par ailleurs ruser en incorporant son traitement dans sa nourriture. C’est plus facile, et vous verrez, il ne s’apercevra de rien.

Pour le sirop, l’option seringue

Si le médicament est liquide, procurez vous une grosse seringue (sans l’aiguille bien sûr). Vous n’aurez qu’à la glisser par la commissure des lèvres. Enfin, pour l’aider à déglutir, renversez-lui légèrement la tête en arrière. Et là encore, un massage au niveau du cou sera utile.

Les périlleuses gouttes

Si les gouttes sont destinées à ses oreilles, dépliez une grande serviette sur vos genoux et amenez votre chien à venir y poser sa tête. Appliquez ensuite le médicament en massant légèrement la base de l’oreille. Si en revanche elles sont destinées aux yeux, faites asseoir votre animal entre vos genoux, dos à vous. Maintenez sa tête en arrière et essayez de viser le centre de l’œil. Nous ne vous mentirons pas : cette étape sera sans doute la plus compliquée. A la moindre question, interrogez votre vétérinaire.