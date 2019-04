Comment bien couper les ongles de pieds?

Souvent négligés (car cachés dans des chaussures), les ongles de pieds méritent toute votre attention. Pour éviter certains désagréments (inesthétiques ou douloureux), voici quelques conseils pour en prendre soin.

L’une des principales raisons de se couper régulièrement les ongles des pieds tient au glamour. Quoi de plus repoussant, au moment du coucher, que votre chèr(e) et tendre arborant des griffes en lieu et place des ongles ? Et quoi de plus désagréable que d’être griffé au niveau de vos jambes en pleine nuit ?

Plus sérieusement, il existe aussi un argument Santé à la taille régulière des ongles de pieds. Comme le rappelle l’Union française pour la santé du pied (UFSP), « la plus fréquente cause de l’ongle incarné est une mauvaise coupe. En voulant couper l’ongle dans le coin, il est possible de laisser un éperon qui, en poussant, pénètre dans le bourrelet de chair. »

Comment s’y prendre ? Il est conseillé de couper ses ongles après avoir pris une douche ou un bain. Ils seront ainsi ramollis et plus à même d’être travaillés et moins cassants. Ensuite, il est essentiel de couper les ongles au carré, pas trop courts, sans attaquer les angles. Lesquels pourront être arrondis avec une lime.

Côté matériel, les podologues préconisent plutôt l’emploi d’une pince personnelle. S’échanger le matériel au sein de la famille, c’est le meilleur moyen de favoriser la transmission d’éventuelles mycoses.

Quant à la fréquence, une coupe tous les 15 jours semble un bon timing.

A noter : toute douleur, coloration anormale de l’ongle doivent vous amener à consulter un pédicure-podologue. Une vigilance toute particulière s’impose aux patients diabétiques ou artéritiques.