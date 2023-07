Comment éviter la vulvite chez les petites filles ?

Votre petite fille se plaint de démangeaisons ou de douleurs quand elle urine ou durant la journée ? Peut-être s’agit-il d’une vulvite, une infection fréquente et souvent due à de mauvaises habitudes.

Ne vous inquiétez pas, la vulvite est une infection bénigne. Ces irritations sont fréquentes car les muqueuses vulvaire et vaginale des fillettes sont fines et rendues plus vulnérables par l’absence de poils pubiens. De plus, la proximité de l’anus favorise la contamination par des germes présents dans l’intestin. Et enfin, pendant l’été, les petites filles qui passent leur temps sur la plage – souvent sans culotte sont facilement contaminées par du sable souillé…

D’origine infectieuse donc mais aussi irritative, la vulvite est également fréquente chez les enfants qui portent des couches. Et elle peut être liée à un excès comme à un défaut d’hygiène. Pour les éviter, voici quelques conseils d’hygiène tout simples :

Pour votre petite fille, préférez les culottes en coton. Et changez-la au moins une fois par jour ;

Faites sa toilette quotidiennement, mais n’insistez pas trop. Evitez l’usage d’antiseptiques locaux et de soins d’hygiène trop concentrés et donc irritants ;

Enseignez-lui de ne pas attendre le dernier moment pour aller uriner ;

Après un passage aux toilettes, essuyez-la toujours de l’avant vers l’arrière. Pensez d’ailleurs à lui enseigner ce réflexe dès le plus jeune âge, il lui sera utile toute la vie ;

Sur la plage, ne la laissez jamais sans maillot de bain. Assise dans le sable, elle risque d’être rapidement irritée. Et dans tous les cas, rincez-la bien à l’eau claire après un bain de mer ou des jeux dans le sable.