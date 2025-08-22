Generic selectors
Maladie d’Alzheimer : les chats développent une démence similaire à celle des humains

22 août 2025

Une étude menée par l'Université d'Édimbourg révèle que les chats souffrant de démence présentent des modifications cérébrales similaires à celles observées chez les humains atteints de la maladie d'Alzheimer. Cette découverte pourrait ouvrir de nouvelles perspectives dans la recherche sur cette maladie neurodégénérative.

Des chercheurs de l’Université d’Édimbourg en Ecosse ont découvert une accumulation de la protéine toxique bêta-amyloïde dans le cerveau des chats atteints de démence, l’une des caractéristiques principales de la maladie d’Alzheimer. Cette accumulation se produit notamment au niveau des synapses, les jonctions des cellules cérébrales, essentielles au bon fonctionnement du cerveau.

Pourquoi cette découverte est-elle si importante ?

Comme chez les humains, les chats âgés développent souvent une démence qui se manifeste par des changements comportementaux, des symptômes rappelant étrangement ceux observés chez les personnes atteintes d’Alzheimer. :

  • Des cris plus fréquents (des miaulements en l’occurrence) ;
  • Une confusion ;
  • Des troubles du sommeil.

Pour parvenir à ces observations, l’équipe de recherche a examiné le cerveau de 25 chats d’âges différents, dont certains présentaient des signes de démence. Grâce à des techniques de microscopie avancées, ils ont pu observer en détail les changements au niveau cellulaire.

Principal avantage de ce travail : contrairement aux rongeurs génétiquement modifiés couramment utilisés dans la recherche sur Alzheimer, les chats développent naturellement la démence. Cela en fait un modèle plus précis pour étudier la maladie. Aussi, pour le Dr Robert McGeachan, principal auteur de l’étude, « ces similitudes frappantes entre la démence féline et la maladie d’Alzheimer chez l’homme ouvrent la porte à l’exploration de nouveaux traitements prometteurs qui pourraient bénéficier à la fois aux humains et à nos animaux de compagnie vieillissants. »

Ainsi, selon les auteurs, cette découverte « sera un atout précieux pour les chats, leurs propriétaires, les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et leurs proches. La démence féline est le modèle naturel idéal pour la maladie d’Alzheimer, et tout le monde en bénéficiera. »

  • Source : https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ejn.70180

  • Ecrit par : Vincent Roche – Edité par : Hélène Joubert

