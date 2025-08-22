Generic selectors
5 questions à se poser avant d’adopter un animal

22 août 2025

Attention, ne succombez pas à son joli petit minois ou à son regard « tellement mignon »… Adopter un chat ou un chien ne doit pas s’effectuer sur un coup de tête, tellement ce nouveau compagnon est susceptible de bouleverser votre quotidien.

Bénéficier d’un lieu adapté – surtout si c’est un chien – dégager du temps pour son éducation, pour les balades, gérer les pipis. Sans oublier les vacances… Le bonheur d’accueillir un animal de compagnie peut avoir tendance à occulter une future réalité faite de nombreux ajustements à effectuer dans l’organisation de son quotidien. D’où l’importance de se poser les bonnes questions. Lesquelles ?

  • Toute la famille est-elle d’accord ? En effet, l’accueil d’un animal nécessite l’approbation de tous, histoire d’éviter les tensions voire les conflits. Sans compter que certains peuvent aussi être allergiques (chats…);
  • Bénéficiez-vous de temps à accorder à l’animal ? Entre l’activité professionnelle, les loisirs et autre gestion du quotidien, un animal tel qu’un chien par exemple, nécessite du temps : notamment pour son éducation (apprentissage de la propreté, jeux…), laquelle au passage nécessité également de la patience mais encore pour le sortir afin qu’il se dépense. Autre illustration : sachez que la litière du chat doit être nettoyée chaque jour ;
  • Etes-vous particulièrement maniaque ? Si vous ne supportez pas la moindre poussière ou autre poil qui traîne sur le sol, oubliez ! Sans compter que votre boule de poil renversera inévitablement quelques pots de fleurs et sera forcément tentée de « faire ses griffes » sur votre canapé ;
  • Comment allez-vous vous organiser pour les vacances ? Vous ne pourrez sans doute pas emmener partout votre chat, chien ou cochon d’Inde. Envisagez dès maintenant des organisations potentielles (famille, amis, pension…) ;
  • Etes-vous en mesure d’assumer la charge financière d’un chat ou d’un chien ? Pour ce dernier, la Société protectrice des animaux (SPA) de Lyon, avance un budget d’environ 2 000€ par an ! Une somme conséquence, entre la nourriture, les soins vétérinaires (blessures, vaccins, vermifuges…) voire d’éventuels frais liés à son éducation, des pensions voire une assurance santé.

Accueillir un animal de compagnie constitue donc une responsabilité voire un engagement au long cours. Alors prenez le temps de bien réfléchir en famille sur les motivations de chacun et sur le qui fera quoi. Ensuite, il ne vous restera plus qu’à vous mettre d’accord sur l’heureux élu.

  • Source : SPA de Lyon

  • Ecrit par : David Picot – Edité par Emmanuel Ducreuzet

