Hygiène : à quelle fréquence laver vos draps ?

22 août 2025

Vous pensez dormir seul.e ? Détrompez-vous ! Chaque nuit, vous partagez votre lit avec une multitude d'invités invisibles : acariens, bactéries et cellules mortes de peau. Alors, à quelle fréquence laver vos draps pour que cesse cette cohabitation ?

Selon le dermatologue américain  Sean McGregor, chaque jour, nous perdons un gramme et demi de  kératinocytes, ces cellules constituant 90 % de la couche superficielle de la peau (épiderme) et des phanères (ongles, cheveux, poils). « Visuellement parlant, cela représente près d’une demi-cuillère à café de peau morte, explique-t-il. Et le frottement avec les draps irrite la couche externe des cellules de votre peau. Donc une grande partie de celle-ci est éliminée dans votre lit la nuit. » Ces cellules, combinées à la sueur, offrent aux acariens un véritable festin.

Cette colonie microscopique n’est pas sans risque. Elle peut provoquer des éruptions cutanées, de l’eczéma, et aggraver les symptômes d’asthme ou d’allergies. La solution ? Un lavage régulier. Mais à quel rythme ?

Les experts recommandent de laver ses draps au moins une fois par semaine, et plus fréquemment pendant les mois chauds.

« Laver à l’eau chaude est crucial, insiste le Dr McGregor. La chaleur tue les acariens et assure un nettoyage en profondeur. »

Outre le lavage régulier, quelques conseils peuvent vous aider à conserver un lit propre :

  • Ne faites pas votre lit immédiatement après le réveil. Cela emprisonne sous la couette la chaleur et l’humidité résiduelles du sommeil, créant un environnement plus propice à la croissance des acariens.
  • Passez régulièrement l’aspirateur pour éliminer les acariens et les cellules mortes.

  • Source : https://health.clevelandclinic.org/how-often-should-you-wash-your-bed-sheets

  • Ecrit par : Vincent Roche – Edité par : Hélène Joubert

