Hygiène : à quelle fréquence laver vos draps ?

Selon le dermatologue américain Sean McGregor, chaque jour, nous perdons un gramme et demi de kératinocytes, ces cellules constituant 90 % de la couche superficielle de la peau (épiderme) et des phanères (ongles, cheveux, poils). « Visuellement parlant, cela représente près d’une demi-cuillère à café de peau morte, explique-t-il. Et le frottement avec les draps irrite la couche externe des cellules de votre peau. Donc une grande partie de celle-ci est éliminée dans votre lit la nuit. » Ces cellules, combinées à la sueur, offrent aux acariens un véritable festin.
Cette colonie microscopique n’est pas sans risque. Elle peut provoquer des éruptions cutanées, de l’eczéma, et aggraver les symptômes d’asthme ou d’allergies. La solution ? Un lavage régulier. Mais à quel rythme ?
Les experts recommandent de laver ses draps au moins une fois par semaine, et plus fréquemment pendant les mois chauds.
« Laver à l’eau chaude est crucial, insiste le Dr McGregor. La chaleur tue les acariens et assure un nettoyage en profondeur. »
Outre le lavage régulier, quelques conseils peuvent vous aider à conserver un lit propre :
