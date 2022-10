Comment le tabac agit sur notre libido

Certaines substances contenues dans le tabac, notamment le monoxyde de carbone, ont des effets néfastes sur la sexualité, même dans le cadre d’une faible consommation : une raison de plus pour arrêter !

De nombreuses stars de cinéma ont beau l’avoir utilisée comme accessoire de séduction, elle est loin de valoir sa réputation ! Car c’est un fait établi : la cigarette diminue la libido.

D’abord, elle altère l’odorat, qui devient ainsi moins sensibles aux phéromones émises par le ou la partenaire pour attiser le désir. Elle donne aussi très mauvaise haleine — ce qui n’incite pas aux baisers langoureux ! Mais surtout, la fumée de cigarette est très agressive pour l’ensemble du système cardiovasculaire. Elle entraîne un manque d’oxygène chronique, abîmant l’ensemble des vaisseaux sanguins, y compris ceux qui irriguent le sexe : moins capables de se dilater, ils y laissent arriver moins de sang. De plus, la proportion d’élastine, la protéine responsable de l’élasticité des tissus, diminue. Tout comme les hormones sexuelles, testostérone chez l’homme, œstrogènes chez la femme, impliquées dans la libido et le fonctionnement des organes sexuels.

– chez l’homme, l’érection est de moins bonne qualité, artères péniennes moins efficientes et baisse de testostérone obligent. De plus, faute d’élastine, le pénis est moins disposé à s’allonger en érection que chez les hommes non-fumeurs. La cigarette peut même conduire à l’impuissance ! Selon une étude, la consommation de tabac multiplie par 27 les risques d’impuissance, à moyen voire à court terme.

– chez la femme, les mécanismes physiopathologiques, moins évidents à mettre en évidence, n’ont pas fait l’objet de beaucoup d’études. On suppose que la fumée de cigarette a un impact négatif sur la vascularisation utérine, clitoridienne et labiale. Et que les fumeuses souffrent plus de sécheresse vaginale, puisqu’avec moins d’œstrogènes, la lubrification vaginale est défaillante. Elles auraient aussi plus de difficultés à atteindre l’orgasme que les non-fumeuses.

Quels bénéfices à l’arrêt du tabac ?

Lorsque l’on arrête de fumer, le corps retrouve peu à peu des fonctions normales. Il faut cependant être patient ! Si la libido augmente souvent dans les semaines qui suivent, il peut arriver qu’elle commence par diminuer. Le manque de nicotine peut en effet entraîner du stress, souvent accompagné de troubles de l’humeur (fatigue, maux de tête, anxiété), ce qui suffit à entraîner une baisse de libido. D’ailleurs, même sans éprouver de manque de nicotine, le seul fait de cesser de fumer est un tel changement psycho-comportemental qu’il laisse aussi parfois peu de place à la libido !

Sur la dysfonction érectile, l’effet de l’arrêt du tabac est indiscutablement bénéfique : une étude montre qu’au bout de 1 an sans tabac, 25 % des ex-fumeurs qui en souffraient avant d’arrêter ont vu leur état s’améliorer — contre aucun de ceux qui continuaient de fumer !

À savoir : À l’arrêt du tabac, il est essentiel de remplacer le plaisir de fumer par d’autres plaisirs (prendre soin de soi, se détendre, se gâter, avoir des loisirs…) et de disposer de solutions pour gérer les tensions (sport, relaxation…). Si vous ressentez le besoin d’être soutenu dans votre démarche d’arrêt, vous pouvez trouver un tabacologue près de chez vous en utilisant l’annuaire des consultations de tabacologie, ou bénéficier d’un accompagnement personnalisé et gratuit par un tabacologue de Tabac info service en appelant au 39 89.