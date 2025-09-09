Comment le tabac augmente-t-il le risque de cancer du pancréas ?

Des chercheurs américains ont identifié le mécanisme biologique expliquant pourquoi les fumeurs développent des cancers du pancréas particulièrement agressifs.

L’incidence du cancer du pancréas, dont l’adénocarcinome pancréatique est le type le plus courant, ne cesse de croître. Et, comme pour le cancer du poumon, le tabac est reconnu comme l’un des facteurs de risques. Mais pourquoi ?

Une équipe du Centre de cancérologie Rogel de l’Université du Michigan vient d’identifier une cellule spécifique qui réagit aux toxines environnementales, notamment celles présentes dans les cigarettes.

Selon leur étude publiée dans la revue Cancer Discovery, ces toxines, en se liant à certaines cellules, déclenchent la libération d’une protéine appelée interleukine-22, qui favorise une croissance tumorale particulièrement agressive.

Un double mécanisme

En cherchant à comprendre ce phénomène, les scientifiques ont mis en lumière le rôle crucial des cellules T-régulatrices productrices d’IL-22, un type de cellule immunitaire jusqu’alors associé aux maladies auto-immunes, mais jamais au cancer du pancréas. « Ces cellules T-régulatrices ont la capacité non seulement de produire de l’IL-22 mais aussi de supprimer massivement l’immunité anti-tumorale, explique le Dr Timothy L. Frankel, auteur principal de l’étude et co-directeur du Centre Rogel et Blondy pour le cancer du pancréas. C’est une attaque à double tranchant. » Preuve en est, lorsque les scientifiques ont éliminé toutes les cellules T-régulatrices chez des souris : « nous avons complètement neutralisé la capacité des substances chimiques de la cigarette à favoriser la croissance tumorale », continue-t-il.

Des résultats qui ont par la suite été confirmés sur des cellules immunitaires humaines, ainsi que sur des cellules de patients atteints d’un cancer du pancréas. Effectivement, les fumeurs atteints d’un cancer du pancréas présentaient davantage de cellules T-régulatrices que les non-fumeurs.

Vers des traitements personnalisés ?

Selon le Dr Frankel, les cellules T-régulatrices sont donc la cible à atteindre : « « si nous parvenons à inhiber ces cellules, nous pourrions également débloquer l’immunité antitumorale naturelle. Celle-ci pourrait de plus être renforcée par les immunothérapies actuelles, peu efficaces dans le cancer du pancréas en raison de l’environnement immunosuppresseur. »